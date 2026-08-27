Gigante argentino cai após 22 pênaltis, e Sul-Americana define quartas; veja os confrontos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:28
O River Plate está fora da Copa Sul-Americana. O time argentino foi eliminado pelo Santa Fe, da Colômbia, nesta quarta-feira, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e uma longa disputa de pênaltis no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.
A classificação colombiana foi definida somente após 22 cobranças. Na sequência alternada, Santiago Beltrán, do River Plate, mandou a bola para fora. Na cobrança seguinte, Weibmar Asprilla acertou o alvo e garantiu a vaga do Santa Fe nas quartas de final.
O duelo aconteceu com uma semana de atraso por causa do terremoto que atingiu a Colômbia no início do mês. No primeiro encontro entre as equipes, realizado na semana passada, houve empate sem gols.
Times classificados para quartas da Sul-Americana
Com a eliminação do River, o Santa Fe será o adversário do Vasco nas quartas de final. A próxima fase também terá Boca Juniors, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Cienciano e Montevideo City Torque.
Os jogos de ida das quartas de final serão disputados entre 8 e 10 de setembro. As partidas de volta estão previstas para ocorrer entre 15 e 17 de setembro. Os clubes com melhor campanha na fase de grupos terão o direito de decidir a classificação em casa.
Confrontos das quartas de final
Boca Juniors-ARG x São Paulo
Santa Fe-COL x Vasco
Santos x Atlético-MG
Cienciano-PER x Montevideo City Torque-URU