FUTEBOL

Gigante argentino cai após 22 pênaltis, e Sul-Americana define quartas; veja os confrontos

Quatro times brasileiros estão na próxima fase do campeonato

Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:28

River Plate caiu em casa Crédito: Reprodução

O River Plate está fora da Copa Sul-Americana. O time argentino foi eliminado pelo Santa Fe, da Colômbia, nesta quarta-feira, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e uma longa disputa de pênaltis no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

A classificação colombiana foi definida somente após 22 cobranças. Na sequência alternada, Santiago Beltrán, do River Plate, mandou a bola para fora. Na cobrança seguinte, Weibmar Asprilla acertou o alvo e garantiu a vaga do Santa Fe nas quartas de final.

O duelo aconteceu com uma semana de atraso por causa do terremoto que atingiu a Colômbia no início do mês. No primeiro encontro entre as equipes, realizado na semana passada, houve empate sem gols.

Times classificados para quartas da Sul-Americana 1 de 8

Com a eliminação do River, o Santa Fe será o adversário do Vasco nas quartas de final. A próxima fase também terá Boca Juniors, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Cienciano e Montevideo City Torque.

Os jogos de ida das quartas de final serão disputados entre 8 e 10 de setembro. As partidas de volta estão previstas para ocorrer entre 15 e 17 de setembro. Os clubes com melhor campanha na fase de grupos terão o direito de decidir a classificação em casa.

Confrontos das quartas de final

Boca Juniors-ARG x São Paulo

Santa Fe-COL x Vasco

Santos x Atlético-MG