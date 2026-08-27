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Gigante argentino cai após 22 pênaltis, e Sul-Americana define quartas; veja os confrontos

Quatro times brasileiros estão na próxima fase do campeonato

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:28

River Plate caiu em casa
River Plate caiu em casa Crédito: Reprodução

O River Plate está fora da Copa Sul-Americana. O time argentino foi eliminado pelo Santa Fe, da Colômbia, nesta quarta-feira, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e uma longa disputa de pênaltis no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

A classificação colombiana foi definida somente após 22 cobranças. Na sequência alternada, Santiago Beltrán, do River Plate, mandou a bola para fora. Na cobrança seguinte, Weibmar Asprilla acertou o alvo e garantiu a vaga do Santa Fe nas quartas de final.

O duelo aconteceu com uma semana de atraso por causa do terremoto que atingiu a Colômbia no início do mês. No primeiro encontro entre as equipes, realizado na semana passada, houve empate sem gols.

Times classificados para quartas da Sul-Americana

Atlético-MG (Brasil) por Divulgação
Boca Juniors (Argentina) por Reprodução
Cienciano (Peru) por Divulgação
Montevideo City Torque (Uruguai) por Divulgação
Santa Fe (COLOMBIA) por Reprodução
Santos (Brasil) por Divulgação
São Paulo (Brasil) por Reproduçao
Vasco (Brasil) por Divulgação
1 de 8
Atlético-MG (Brasil) por Divulgação

Com a eliminação do River, o Santa Fe será o adversário do Vasco nas quartas de final. A próxima fase também terá Boca Juniors, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Cienciano e Montevideo City Torque.

Os jogos de ida das quartas de final serão disputados entre 8 e 10 de setembro. As partidas de volta estão previstas para ocorrer entre 15 e 17 de setembro. Os clubes com melhor campanha na fase de grupos terão o direito de decidir a classificação em casa.

Confrontos das quartas de final

Boca Juniors-ARG x São Paulo

Santa Fe-COL x Vasco

Santos x Atlético-MG

Cienciano-PER x Montevideo City Torque-URU

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