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Gigante brasileiro anuncia técnico para os últimos 10 jogos e tenta escapar da Série B

Inter está em 18º lugar no Brasileirão e aposta em Eduardo Baptista para evitar o rebaixamento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:29

Eduardo Baptista estava no Criciúma
Eduardo Baptista estava no Criciúma Crédito: Divulgação

O Internacional anunciou Eduardo Baptista como novo técnico nesta quarta-feira (23). Ele assume a equipe para os dez jogos finais do Brasileirão, com contrato até o fim da competição e bonificação prevista caso consiga evitar o rebaixamento.

O clube ocupa a 18ª posição, com 28 pontos. Mesmo que vença a próxima partida, precisará de pelo menos duas rodadas para sair da zona de rebaixamento.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge

Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter
Corinthians x Palmeiras: 84 pontos por Cesar Greco/Palmeiras
Atlético-MG x Cruzeiro: 70 pontos por Pedro Souza / Atlético
Flamengo x Vasco: 48 pontos por Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x Fluminense: 32 pontos por Adriano Fontes/Flamengo
Remo x Paysandu: 17 pontos por Samara Miranda/Ascom Remo
Bahia x Vitória: 12 pontos por Letícia Martins/ECB
Athletico x Coritiba: 1 ponto por JP Pacheco/Coritiba
São Paulo x Corinthians: 1 ponto por Rubens Chiri
1 de 9
Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter

Eduardo substitui Paulo Pezzolano, demitido no domingo. O acordo foi fechado no mesmo dia, mas a chegada do treinador a Porto Alegre foi adiada após uma mudança no calendário do Criciúma. Ele ainda comandou o time catarinense em uma partida da Série B na noite de terça-feira.

Aos 54 anos, Eduardo deixa o Criciúma no G-6 da segunda divisão. Seu último trabalho na Série A havia sido no Atlético-GO, em 2022. Ele é filho de Nelsinho Baptista, que também treinou o Inter.

Tags:

Internacional

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