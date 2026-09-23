FUTEBOL

Gigante brasileiro anuncia técnico para os últimos 10 jogos e tenta escapar da Série B

Inter está em 18º lugar no Brasileirão e aposta em Eduardo Baptista para evitar o rebaixamento

Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:29

Eduardo Baptista estava no Criciúma Crédito: Divulgação

O Internacional anunciou Eduardo Baptista como novo técnico nesta quarta-feira (23). Ele assume a equipe para os dez jogos finais do Brasileirão, com contrato até o fim da competição e bonificação prevista caso consiga evitar o rebaixamento.

O clube ocupa a 18ª posição, com 28 pontos. Mesmo que vença a próxima partida, precisará de pelo menos duas rodadas para sair da zona de rebaixamento.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge 1 de 9

Eduardo substitui Paulo Pezzolano, demitido no domingo. O acordo foi fechado no mesmo dia, mas a chegada do treinador a Porto Alegre foi adiada após uma mudança no calendário do Criciúma. Ele ainda comandou o time catarinense em uma partida da Série B na noite de terça-feira.