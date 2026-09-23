Gigante brasileiro anuncia técnico para os últimos 10 jogos e tenta escapar da Série B

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Carol Neves
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:29
O Internacional anunciou Eduardo Baptista como novo técnico nesta quarta-feira (23). Ele assume a equipe para os dez jogos finais do Brasileirão, com contrato até o fim da competição e bonificação prevista caso consiga evitar o rebaixamento.
O clube ocupa a 18ª posição, com 28 pontos. Mesmo que vença a próxima partida, precisará de pelo menos duas rodadas para sair da zona de rebaixamento.
Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge
Eduardo substitui Paulo Pezzolano, demitido no domingo. O acordo foi fechado no mesmo dia, mas a chegada do treinador a Porto Alegre foi adiada após uma mudança no calendário do Criciúma. Ele ainda comandou o time catarinense em uma partida da Série B na noite de terça-feira.
Aos 54 anos, Eduardo deixa o Criciúma no G-6 da segunda divisão. Seu último trabalho na Série A havia sido no Atlético-GO, em 2022. Ele é filho de Nelsinho Baptista, que também treinou o Inter.