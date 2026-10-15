DE SAÍDA?

Gigante da Europa prepara oferta de 8 milhões de euros por jovem promessa do Brasileirão convocado por Ancelotti

Goleiro de 22 anos do Coritiba, que estreou pela Seleção Brasileira neste mês, é observado pela Juventus

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 18:03

Pedro Morisco, goleiro do Coritiba Crédito: JP Pacheco/Coritiba

O goleiro Pedro Morisco, de 22 anos, do Coritiba, entrou na mira da Juventus. A informação foi publicada pelo jornal italiano Tuttosport, que aponta o brasileiro como uma das opções da Velha Senhora para reforçar a posição nas próximas janelas de transferências.

Segundo a imprensa italiana, a Juventus planeja contratar Morisco em definitivo e precisaria investir entre 5 e 8 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 28 milhões e R$ 45 milhões, respectivamente, para tirar o goleiro do Coritiba.

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A 1 de 20

Gol da Juventus em reformulação

O interesse em Morisco faz parte de um planejamento mais amplo do clube de Turim para o setor. Mesmo com Guglielmo Vicario ganhando espaço e caminhando para ter a compra efetivada, a Juventus pode chegar ao fim da temporada sem Grabara, Pinsoglio e Neto no elenco.

O mercado brasileiro tem sido o principal alvo. Antes de chegar ao nome de Morisco, a diretoria bianconera chegou a conversar com Alisson, do Liverpool, que acabou permanecendo na Inglaterra. Ederson, ex-Manchester City e hoje no Fenerbahçe, também foi ventilado em Turim. No fim de setembro, o clube anunciou o experiente Neto, ex-Botafogo, com contrato até junho de 2027.

Para os italianos, o perfil de Morisco agrada pela idade, pelo custo e pelas características: o goleiro se destaca tanto embaixo das traves quanto no jogo com os pés.

Estreia pela Seleção

O interesse europeu chega no melhor momento da carreira do goleiro. Morisco foi uma das novidades da primeira convocação de Carlo Ancelotti após a Copa do Mundo de 2026, para os amistosos contra Austrália e Índia, e encerrou um jejum de 15 anos do Coritiba sem jogadores chamados para a Seleção principal.

A estreia veio no dia 3 de outubro, quando o Brasil venceu a Índia por 4x0, em Calcutá, com Morisco no gol. Antes da partida, Ancelotti elogiou o jovem: “Eu gosto dele porque é um goleiro que mostra tranquilidade e segurança”, disse o treinador.

Cria do Coxa e valorizado

Natural de Curitiba, Morisco chegou ao Coritiba aos nove anos e fez toda a formação no clube. Estreou no profissional no fim de 2023 e se firmou como titular em 2024. No ano passado, foi um dos pilares da campanha do título da Série B.

O goleiro tem contrato até dezembro de 2027, com multa rescisória de 30 milhões de euros para o mercado internacional, valor bem acima do que a imprensa italiana estima para a negociação.