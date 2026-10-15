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Gigante da Europa prepara oferta de 8 milhões de euros por jovem promessa do Brasileirão convocado por Ancelotti

Goleiro de 22 anos do Coritiba, que estreou pela Seleção Brasileira neste mês, é observado pela Juventus

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 18:03

Pedro Morisco, goleiro do Coritiba
Pedro Morisco, goleiro do Coritiba Crédito: JP Pacheco/Coritiba

O goleiro Pedro Morisco, de 22 anos, do Coritiba, entrou na mira da Juventus. A informação foi publicada pelo jornal italiano Tuttosport, que aponta o brasileiro como uma das opções da Velha Senhora para reforçar a posição nas próximas janelas de transferências.

Segundo a imprensa italiana, a Juventus planeja contratar Morisco em definitivo e precisaria investir entre 5 e 8 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 28 milhões e R$ 45 milhões, respectivamente, para tirar o goleiro do Coritiba.

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
1 de 20
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

Gol da Juventus em reformulação

O interesse em Morisco faz parte de um planejamento mais amplo do clube de Turim para o setor. Mesmo com Guglielmo Vicario ganhando espaço e caminhando para ter a compra efetivada, a Juventus pode chegar ao fim da temporada sem Grabara, Pinsoglio e Neto no elenco.

O mercado brasileiro tem sido o principal alvo. Antes de chegar ao nome de Morisco, a diretoria bianconera chegou a conversar com Alisson, do Liverpool, que acabou permanecendo na Inglaterra. Ederson, ex-Manchester City e hoje no Fenerbahçe, também foi ventilado em Turim. No fim de setembro, o clube anunciou o experiente Neto, ex-Botafogo, com contrato até junho de 2027.

Para os italianos, o perfil de Morisco agrada pela idade, pelo custo e pelas características: o goleiro se destaca tanto embaixo das traves quanto no jogo com os pés.

Estreia pela Seleção

O interesse europeu chega no melhor momento da carreira do goleiro. Morisco foi uma das novidades da primeira convocação de Carlo Ancelotti após a Copa do Mundo de 2026, para os amistosos contra Austrália e Índia, e encerrou um jejum de 15 anos do Coritiba sem jogadores chamados para a Seleção principal.

A estreia veio no dia 3 de outubro, quando o Brasil venceu a Índia por 4x0, em Calcutá, com Morisco no gol. Antes da partida, Ancelotti elogiou o jovem: “Eu gosto dele porque é um goleiro que mostra tranquilidade e segurança”, disse o treinador. 

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Cria do Coxa e valorizado

Natural de Curitiba, Morisco chegou ao Coritiba aos nove anos e fez toda a formação no clube. Estreou no profissional no fim de 2023 e se firmou como titular em 2024. No ano passado, foi um dos pilares da campanha do título da Série B.

O goleiro tem contrato até dezembro de 2027, com multa rescisória de 30 milhões de euros para o mercado internacional, valor bem acima do que a imprensa italiana estima para a negociação.

Não é a primeira vez que o Coritiba é procurado pelo jogador. Ainda em 2024, o clube recusou uma proposta de R$ 10 milhões do Red Bull Bragantino. Em 2025, Flamengo e Bahia também demonstraram interesse. Na ocasião, o plano do Coxa era manter o goleiro até meados de 2027, para que ele disputasse uma Série A completa antes de ser negociado diretamente com o futebol europeu.

Tags:

Transferência Coritiba

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