CARA NOVA

Gigante da Premier League muda escudo pela primeira vez em 38 anos e torcida escolhe o novo emblema

Votação com mais de 27 mil torcedores definiu o novo brasão

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18:04

Mais lugares Abrir no Maps St. James' Park Crédito: Divlgação/Newcastle

O Newcastle apresentou nesta quinta-feira (1º) o escudo que vai estampar suas camisas a partir da temporada 2027/28. É a primeira mudança no símbolo desde 1988, e ela veio na forma de uma atualização, não de uma ruptura: o novo brasão preserva os elementos do anterior, com ajustes de traço e de proporção.

A escolha passou pelas mãos da torcida. Depois de mais de dois anos de consultas, encontros com torcedores e pesquisas, o clube chegou a três versões finalistas, submetidas a uma votação com mais de 27 mil participantes.

As opções eram bem parecidas entre si: todas mantinham o escudo listrado, os dois cavalos-marinhos, a torre do castelo com um leão segurando a bandeira e a faixa azul-celeste com o nome do clube.

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A semelhança entre as propostas tem explicação. Em consultas anteriores, 84% dos torcedores pediram que os elementos centrais do escudo atual fossem mantidos, e o clube tratou esse pedido como prioridade. Por isso, as alterações ficaram restritas aos detalhes.

“Nosso escudo veio do brasão da própria cidade, e ainda vem. Ele honra de onde viemos, representa quem somos hoje e se tornará um símbolo icônico para gerações de torcedores ao redor do mundo que acreditam nele e se unem por ele”, explicou o CEO David Hopkinson.

A justificativa para mexer no símbolo é técnica. Segundo o clube, no mundo digital moderno, as "limitações e falhas de um design de 38 anos atrás se tornaram óbvias", como linhas irregulares e falta de simetria.

“Nosso novo brasão foi elaborado com o máximo respeito por nossa herança e identidade, e com nossa visão e ambições em mente. Cada linha foi traçada, redesenhada, revisada e testada em tantos formatos, texturas e plataformas, e ela entrega", Detalhou o diretor criativo Kenneth McIver

O processo não foi tranquilo do início ao fim. Um primeiro esboço vazado em 2025 gerou forte rejeição entre os torcedores, o que levou o clube a reforçar que a proposta seria uma evolução do escudo, e não uma reinvenção. A estreia, inicialmente cogitada para 2026/27, também foi adiada para 2027/28 porque o prazo de produção dos uniformes já havia passado.

Tradição e uma fase de transição

Fundado em 1892, o Newcastle é um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra. Tem quatro títulos do Campeonato Inglês, todos na primeira metade do século XX e seis Copas da Inglaterra. Em 2025, encerrou um longo jejum ao vencer o Liverpool por 2x1 na final da Copa da Liga, em Wembley, e conquistar seu primeiro grande troféu em 70 anos.

A temporada atual é a décima seguida do clube na Premier League. A virada mais recente na história dos Magpies aconteceu em outubro de 2021, quando o clube foi comprado por um consórcio liderado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, em negócio de cerca de 305 milhões de libras. Com o novo poder financeiro, o Newcastle voltou à Champions League em 2023/24, depois de duas décadas fora da competição.

A última temporada, porém, foi de contrastes. Na Champions, o time chegou às oitavas de final e caiu diante do Barcelona. No Campeonato Inglês, terminou apenas em 12º lugar, com 49 pontos. O impacto veio nos meses seguintes. Eddie Howe, técnico do título da Copa da Liga, deixou o cargo em 30 de julho, e o alemão Matthias Jaissle foi contratado para o seu lugar.

O elenco também passou por um desmanche: saíram Anthony Gordon, para o Barcelona, Bruno Guimarães, para o Arsenal, e Sandro Tonali, para o Tottenham, numa negociação que pode chegar a 100 milhões de libras. Ao todo, o clube arrecadou cerca de 247,5 milhões de libras em vendas e investiu aproximadamente 284 milhões em reforços.