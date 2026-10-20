NA CORDA BAMBA

Gigante da Série A recebe ultimato por dívida com o Bahia e pode ficar proibido de contratar

Agência que fiscaliza o fair play financeiro deu 45 dias para o clube quitar pendências envolvendo dois jogadores de nomes quase idênticos

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 20:09

Vitor Hugo durante treino do Bahia em Girona, na Espanha Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Atlético-MG tem um mês e meio para colocar as contas em dia ou poderá ficar impedido de registrar novos jogadores. O alerta partiu da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), que advertiu publicamente o clube mineiro por atrasos em pagamentos devidos ao Bahia e ao Santos.

A decisão, tomada por unanimidade pela Primeira Turma da ANRESF na segunda-feira (19), atendeu a uma ação movida pela SAF do Bahia. Curiosamente, as duas pendências envolvem jogadores com nomes quase iguais: o zagueiro Vitor Hugo, comprado do Tricolor baiano, e o meio-campista Victor Hugo, que vestia a camisa do Santos antes de chegar a Belo Horizonte.

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O que o Atlético deve ao Bahia

Vitor Hugo chegou ao Galo por empréstimo em março de 2025. Ao fim daquela temporada, o Bahia confirmou a venda em definitivo, numa negociação que poderia chegar a 1 milhão de euros, com valor inicial de cerca de R$ 1,5 milhão e bônus atrelados a metas esportivas.

Uma dessas metas é o centro da cobrança. O contrato previa o pagamento de 100 mil euros, cerca de R$ 597 mil, quando o zagueiro completasse 15 jogos como titular. A marca foi alcançada no fim de abril, e o dinheiro deveria ter chegado ao Bahia em maio, o que não aconteceu.

A taxa de vitrine do Santos

A segunda dívida diz respeito ao volante Victor Hugo, revelado pelo Flamengo. Em janeiro, o Atlético comprou 50% dos direitos econômicos do jogador junto ao clube carioca. Como o atleta estava emprestado ao Santos, o clube paulista tinha direito a uma “taxa de vitrine” de 10% da transação, valor que ainda não foi repassado.

Defesa rejeitada

O Atlético reconheceu os débitos, mas argumentou que a situação já estaria encaminhada. A defesa citou o plano coletivo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), a proposta de transação com a Fazenda Nacional, o parcelamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) e pagamentos já realizados.

A agência não aceitou os argumentos. Para a ANRESF, nenhum desses mecanismos estava devidamente formalizado até a data de corte exigida pelo regulamento.

Com isso, o clube tem 45 dias, contados a partir da notificação, para quitar os valores ou apresentar um acordo comunicado pelos credores. Se o prazo terminar sem solução, o Galo sofrerá o transfer ban e não poderá registrar novos atletas, o que pode comprometer o planejamento para as próximas janelas.

Em nota, o Atlético confirmou ter sido intimado e afirmou que vai buscar resolver as pendências com os credores, acrescentando que também tem valores a receber de alguns deles.

O que é a ANRESF

A agência é uma novidade no futebol brasileiro. Criada pela CBF e instalada formalmente em fevereiro deste ano, ela não é um órgão do governo federal, apesar do nome. Sua função é fiscalizar o Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), o modelo de fair play financeiro adotado pela entidade.