NOVO COMANDANTE

Gigante da Série A surpreende e acerta com técnico que já comandou a Seleção Brasileira

Treinador assume o Alvinegro com contrato até 2028 e será responsável por liderar o novo projeto da SAF

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 18:11

Tite Crédito: Reprodução

O Botafogo oficializou nesta quarta-feira (16) a contratação de Tite como novo técnico. Aos 65 anos, o treinador assinou contrato com o clube até dezembro de 2028 e chega para comandar o projeto esportivo da nova fase da SAF alvinegra, que tem a GDA como investidora.

A escolha por um vínculo de longo prazo ocorre em meio a um momento de instabilidade do Botafogo no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 14ª colocação, com 32 pontos, e não vence há seis partidas. Até a chegada de Tite, o time vinha sendo comandado interinamente por Rodrigo Bellão.

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Bellão, porém, não deixará o clube. O profissional passará a integrar a comissão técnica permanente, enquanto Tite terá ao seu lado o auxiliar Matheus Bachi, seu filho, e o preparador físico Fábio Mahseredjian.

A chegada do novo treinador acontece justamente antes de um período de pausa no calendário. O Botafogo enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado pela 21ª rodada do Brasileirão, e o Mirassol, no sábado (19), no Maião, pela 28ª rodada e depois terá 17 dias sem jogos por causa da Data Fifa, intervalo que será utilizado para que Tite conheça o elenco e implemente seu trabalho.

Experiência de Tite

Tite estava sem clube desde março, quando deixou o Cruzeiro após quatro meses de trabalho. No período, conquistou o Campeonato Mineiro, mas acabou demitido depois de um início ruim no Campeonato Brasileiro.

Antes da equipe mineira, o treinador comandou o Flamengo entre 2023 e 2024. Sua trajetória também inclui passagens por Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras, Al Ain, Internacional e Al Wahda.

O trabalho de maior destaque no futebol brasileiro foi no Corinthians. Pelo clube paulista, Tite conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro, em 2011 e 2015, além da Libertadores e do Mundial de Clubes de 2012 e da Recopa Sul-Americana de 2013.