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Gigante da Série A surpreende e acerta com técnico que já comandou a Seleção Brasileira

Treinador assume o Alvinegro com contrato até 2028 e será responsável por liderar o novo projeto da SAF

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 18:11

Tite
Tite Crédito: Reprodução

O Botafogo oficializou nesta quarta-feira (16) a contratação de Tite como novo técnico. Aos 65 anos, o treinador assinou contrato com o clube até dezembro de 2028 e chega para comandar o projeto esportivo da nova fase da SAF alvinegra, que tem a GDA como investidora. 

A escolha por um vínculo de longo prazo ocorre em meio a um momento de instabilidade do Botafogo no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 14ª colocação, com 32 pontos, e não vence há seis partidas. Até a chegada de Tite, o time vinha sendo comandado interinamente por Rodrigo Bellão. 

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
1 de 20
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

Bellão, porém, não deixará o clube. O profissional passará a integrar a comissão técnica permanente, enquanto Tite terá ao seu lado o auxiliar Matheus Bachi, seu filho, e o preparador físico Fábio Mahseredjian. 

A chegada do novo treinador acontece justamente antes de um período de pausa no calendário. O Botafogo enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado pela 21ª rodada do Brasileirão, e o Mirassol, no sábado (19), no Maião, pela 28ª rodada e depois terá 17 dias sem jogos por causa da Data Fifa, intervalo que será utilizado para que Tite conheça o elenco e implemente seu trabalho. 

Leia mais

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Experiência de Tite

Tite estava sem clube desde março, quando deixou o Cruzeiro após quatro meses de trabalho. No período, conquistou o Campeonato Mineiro, mas acabou demitido depois de um início ruim no Campeonato Brasileiro.

Antes da equipe mineira, o treinador comandou o Flamengo entre 2023 e 2024. Sua trajetória também inclui passagens por Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras, Al Ain, Internacional e Al Wahda.

O trabalho de maior destaque no futebol brasileiro foi no Corinthians. Pelo clube paulista, Tite conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro, em 2011 e 2015, além da Libertadores e do Mundial de Clubes de 2012 e da Recopa Sul-Americana de 2013.

Na Seleção Brasileira, permaneceu por seis anos, conquistou a Copa América de 2019 e disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022. Nas duas edições, o Brasil acabou eliminado nas quartas de final.

Tags:

Campeonato Brasileiro

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