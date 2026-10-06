BENEFÍCIO

Gigante do Brasileirão oferece congelamento de óvulos de graça para jogadoras

Parceria com clínica já está em vigor e permite às atletas preservar óvulos para uma possível gravidez durante ou após a carreira

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:59

São Paulo é atual campeão do Brasileiro Feminino Crédito: Rubens Chiri/Divulgação/SPFC

As jogadoras do São Paulo terão acesso gratuito ao congelamento de óvulos por meio de uma parceria do clube com a clínica Avenues. A iniciativa, que já está em vigor, busca ampliar as opções das atletas que desejam incluir a maternidade no planejamento de vida.

A adesão será opcional, e o procedimento não terá custos para as participantes nem para o São Paulo, segundo Dorival Decoussau, assessor especial da presidência do clube. Os óvulos poderão ser utilizados posteriormente em uma fertilização, quando as jogadoras decidirem tentar uma gravidez.

“Os óvulos, para quem quiser, serão congelados, sem nenhum custo para ninguém, nem para o São Paulo, nem para elas”, afirmou Decoussau ao GE.com.

O anúncio ocorreu na última sexta, no Museu do Futebol, durante a Jornada de Ciência do Esporte e do Exercício. O evento reuniu especialistas brasileiros e estrangeiros para discutir saúde, ciência e inovação no esporte de alto rendimento.

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Dificuldade para engravidar em meio à carreira

A proposta considera o desafio enfrentado por atletas que adiam a gravidez para dar continuidade à trajetória profissional. Com a preservação dos óvulos, o clube pretende oferecer uma alternativa para quem planeja ser mãe durante ou depois da carreira.

De acordo com Luis Roberto Louzada Balducci, diretor médico da Avenues, a etapa de estimulação hormonal dura aproximadamente 12 dias e inclui consultas e exames de acompanhamento antes da coleta dos óvulos, realizada sob sedação.

Uma iniciativa semelhante foi anunciada no mês passado pela federação espanhola, apresentada como a primeira do mundo a oferecer essa opção às jogadoras profissionais do país.