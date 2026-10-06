RISCO NA TABELA

Gigante do Brasileirão pode perder seis pontos por dívida de R$ 1,5 milhão; entenda

Decisão da Fifa prevê dedução de pontos caso o clube não quite, em até 60 dias, o débito de US$ 300 mil com os representantes do atleta

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 18:51

São Paulo Crédito: Diviulgação/São Paulo

O São Paulo corre o risco de perder até seis pontos no Campeonato Brasileiro. A decisão da Fifa que impôs um novo transfer ban ao clube, na última sexta-feira (2), prevê a dedução de pontos caso a dívida com os agentes do meia Giuliano Galoppo não seja quitada em até 60 dias. O débito é de US$ 300 mil, cerca de R$ 1,5 milhão. As informações são do ge.

O clube tem dois prazos a cumprir. Até 30 de outubro, precisa pagar a taxa aplicada pela Fifa junto com a punição. Já o valor devido aos agentes deve ser quitado até o início de dezembro. O limite de 60 dias termina em 2 de dezembro, justamente a data da última rodada do Brasileirão.

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG 1 de 20

Por que há risco de perder pontos

A perda de pontos não é uma consequência automática de um transfer ban, a punição que impede o clube de registrar novos jogadores. Neste caso, porém, a cláusula de dedução aparece de forma expressa na decisão da Fifa. Segundo o ge, a inclusão pode ter sido um pedido da parte que acionou o clube, levando em conta o histórico financeiro do São Paulo.

A base para isso está no artigo 21 do Código Disciplinar da Fifa, que trata do descumprimento de decisões da entidade. O dispositivo permite agravar as sanções, inclusive com perda de pontos ou rebaixamento, em casos de reincidência, infrações graves ou inadimplência persistente. Para esta última situação, o parâmetro citado pela Fifa é a permanência sob proibição de registros por mais de três janelas inteiras e consecutivas.

O São Paulo se enquadra na reincidência. Este já é o segundo transfer ban do clube na temporada. O primeiro foi aplicado por causa do atraso no pagamento à Lazio pela compra do volante Marcos Antônio e só caiu em agosto, depois que a dívida foi quitada.

O impacto na tabela

O Tricolor ocupa hoje a 11ª posição do Brasileirão, com 36 pontos. Se a punição máxima fosse aplicada agora, a equipe cairia para 30 pontos e para o 16º lugar, apenas um ponto à frente do Grêmio, que abre a zona de rebaixamento.

Clube confia no pagamento

Apesar do risco, a diretoria são-paulina está confiante em resolver a pendência ainda nesta semana, de acordo com o ge. Dois fatores favorecem o clube. O primeiro é que a punição veio fora da janela de transferências, o que evita que o caixa precise ser dividido entre novas contratações e o pagamento da dívida. O segundo é o acordo com a Ticketmaster, que prevê um adiantamento de R$ 110 milhões em até 45 dias.