FUTEBOL

Gigante do Brasileirão prevê R$ 500 milhões em reforços e infraestrutura para 2027

Plano da nova gestão inclui contratações, pagamento de dívidas e melhorias nas categorias de base

Wendel de Novais

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 10:33

CT do Vasco Crédito: Reprodução

O Vasco prevê investir mais de R$ 500 milhões em 2027 para reforçar o elenco e modernizar a estrutura do clube. O planejamento da Almirante Participações, empresa de Marcos Lamacchia, novo proprietário da SAF cruz-maltina, estima aportes que podem chegar a R$ 600 milhões, segundo informações do ge.

O montante não será destinado exclusivamente à contratação de jogadores. A previsão inclui pagamento de dívidas, compromissos da Recuperação Judicial, obras e melhorias na infraestrutura, com atenção especial às categorias de base. A intenção é ampliar a capacidade de formação de atletas e, futuramente, gerar receitas com a venda de jogadores.

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Para o futebol profissional, a empresa tem obrigação contratual de investir R$ 100 milhões em 2027, mas a expectativa interna é de que o valor seja superado. O orçamento para reforços também dependerá do desempenho do time no Campeonato Brasileiro: uma classificação para a Libertadores de 2028 ampliaria os recursos disponíveis para contratações.