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Wendel de Novais
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 10:33
O Vasco prevê investir mais de R$ 500 milhões em 2027 para reforçar o elenco e modernizar a estrutura do clube. O planejamento da Almirante Participações, empresa de Marcos Lamacchia, novo proprietário da SAF cruz-maltina, estima aportes que podem chegar a R$ 600 milhões, segundo informações do ge.
O montante não será destinado exclusivamente à contratação de jogadores. A previsão inclui pagamento de dívidas, compromissos da Recuperação Judicial, obras e melhorias na infraestrutura, com atenção especial às categorias de base. A intenção é ampliar a capacidade de formação de atletas e, futuramente, gerar receitas com a venda de jogadores.
Confira o ranking dos times que mais pontuaram após sair atrás do placar no Brasileirão:
Para o futebol profissional, a empresa tem obrigação contratual de investir R$ 100 milhões em 2027, mas a expectativa interna é de que o valor seja superado. O orçamento para reforços também dependerá do desempenho do time no Campeonato Brasileiro: uma classificação para a Libertadores de 2028 ampliaria os recursos disponíveis para contratações.
A meta esportiva é montar uma equipe capaz de disputar as primeiras posições do Brasileirão e garantir presença frequente em competições internacionais. A partir de 2029, o objetivo da nova gestão é colocar o Vasco em condições de brigar por títulos, sem depender exclusivamente dos aportes financeiros do empresário.