FUTURO EM ABERTO

Gigante do futebol brasileiro pode vender 80% da SAF em negócio de até R$ 2 bilhões

Clube negocia com grupo dos Estados Unidos uma possível participação de controle, enquanto reforma do Estatuto Social ainda precisa passar pelo Conselho Deliberativo e pelos associados

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 20:06

Vila Belmiro Crédito: Divulgação

O futuro do Santos volta a entrar em discussão no Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira (21), quando os conselheiros retomarão a votação da reforma do Estatuto Social do clube. O processo, iniciado em maio, ainda possui pontos pendentes e inclui entre os principais temas a regulamentação para uma possível transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

A reforma envolve 105 artigos e recebeu 89 emendas durante a tramitação. Por conta do grande número de alterações propostas, a análise precisou ser dividida em diferentes sessões, com os conselheiros seguindo a avaliação das mudanças apresentadas ao texto.

Uma das alterações relacionadas à SAF, no entanto, já foi aprovada pelo Conselho Deliberativo. O limite de participação que um investidor poderá ter passou de 49% para até 80%. Com isso, em uma eventual transformação do clube em SAF, o Santos associativo precisaria preservar pelo menos 20% da estrutura societária.

Neymar é homenageado pelo Santos com estátua 1 de 5

Apesar da alteração no limite de participação de um investidor, a aprovação da reforma estatutária não significa que o Santos será transformado automaticamente em SAF. Depois que o Conselho Deliberativo concluir a análise do novo Estatuto Social, o texto ainda precisará ser submetido aos associados.

A mudança ocorre enquanto o clube mantém tratativas com a SDC Sports, grupo ligado à Saint-Dominique Capital, dos Estados Unidos. As partes assinaram um term sheet não vinculante, documento que estabelece as bases para uma possível participação de controle, mas que não representa a conclusão do negócio.