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Gigante do futebol brasileiro pode vender 80% da SAF em negócio de até R$ 2 bilhões

Clube negocia com grupo dos Estados Unidos uma possível participação de controle, enquanto reforma do Estatuto Social ainda precisa passar pelo Conselho Deliberativo e pelos associados

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 20:06

Vila Belmiro
Vila Belmiro Crédito: Divulgação

O futuro do Santos volta a entrar em discussão no Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira (21), quando os conselheiros retomarão a votação da reforma do Estatuto Social do clube. O processo, iniciado em maio, ainda possui pontos pendentes e inclui entre os principais temas a regulamentação para uma possível transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

A reforma envolve 105 artigos e recebeu 89 emendas durante a tramitação. Por conta do grande número de alterações propostas, a análise precisou ser dividida em diferentes sessões, com os conselheiros seguindo a avaliação das mudanças apresentadas ao texto.

Uma das alterações relacionadas à SAF, no entanto, já foi aprovada pelo Conselho Deliberativo. O limite de participação que um investidor poderá ter passou de 49% para até 80%. Com isso, em uma eventual transformação do clube em SAF, o Santos associativo precisaria preservar pelo menos 20% da estrutura societária.

Neymar é homenageado pelo Santos com estátua

Família de Neymar compareceu ao evento por Reprodução | Instagram
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Família de Neymar compareceu ao evento por Reprodução | Instagram

Apesar da alteração no limite de participação de um investidor, a aprovação da reforma estatutária não significa que o Santos será transformado automaticamente em SAF. Depois que o Conselho Deliberativo concluir a análise do novo Estatuto Social, o texto ainda precisará ser submetido aos associados.

A mudança ocorre enquanto o clube mantém tratativas com a SDC Sports, grupo ligado à Saint-Dominique Capital, dos Estados Unidos. As partes assinaram um term sheet não vinculante, documento que estabelece as bases para uma possível participação de controle, mas que não representa a conclusão do negócio.

A SDC Sports apresentou oficialmente sua proposta ao Conselho Deliberativo em 31 de agosto, durante uma reunião na Vila Belmiro. O projeto prevê R$ 1 bilhão pela aquisição de 80% de uma eventual SAF, além de outros R$ 1 bilhão destinados à quitação de dívidas do clube.

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Santos

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