CONTA MILIONÁRIA

Gigante do futebol brasileiro terá que pagar fortuna por ex-Bahia após rescisão

Clube terá que desembolsar R$ 17,3 milhões em 48 parcelas após acordo pela saída do meio-campista, que tinha contrato até dezembro de 2027

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:28

Zé Rafael pelo Bahia Crédito: Raul Baretta/Santos

O Santos terá uma conta milionária para pagar após a saída de Zé Rafael, ex-Bahia. O volante rescindiu amigavelmente seu contrato com o clube no fim de julho, mas receberá R$ 17,34 milhões como parte do acordo, valor que se aproxima dos R$ 20 milhões. As informações são do ge.

O pagamento será feito em 48 parcelas de R$ 361.300,77, o que fará com que a dívida seja quitada somente em 2032. O acordo foi firmado entre as partes sem necessidade de recorrer à Justiça.

A quantia ficou abaixo dos cerca de R$ 34,8 milhões que Zé Rafael teria a receber do Santos caso seu vínculo fosse mantido até dezembro de 2027. O montante previsto originalmente incluía salários, direitos de imagem, encargos trabalhistas, valores de intermediação e luvas.

Ainda de acordo com o ge, o jogador abriu mão de parte dos valores para chegar a um consenso com o clube. O Santos também precisou incluir na negociação pendências antigas, entre elas alguns meses de direitos de imagem que estavam em atraso. O salário do volante era um dos mais altos do elenco santista.

Relembre a trajetória de Zé Rafael 1 de 10

Passagem abaixo das expectativas

Zé Rafael chegou ao Santos no início de 2025 após deixar o Palmeiras. O clube alvinegro desembolsou 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 15 milhões na época, para contratar o meio-campista, que assinou contrato até dezembro de 2027.

A expectativa, porém, não se confirmou em campo. Em pouco mais de um ano, o volante disputou 40 partidas pelo Santos, marcou dois gols e deu uma assistência. Na temporada em que deixou o clube, foram 12 jogos e um gol.

Nos últimos meses, Zé Rafael perdeu espaço no elenco e passou a treinar separadamente. A situação culminou no acordo pela rescisão no fim de julho. Atualmente, o jogador defende o Alverca, de Portugal, iniciando sua primeira experiência fora do futebol brasileiro.

Ex-Bahia, Zé Rafael teve auge no Palmeiras

Antes de chegar ao Santos, Zé Rafael construiu uma trajetória de destaque no futebol brasileiro. Revelado pelo Coritiba, ganhou projeção durante a passagem pelo Londrina na Série B de 2016 e, no ano seguinte, foi contratado pelo Bahia.

No Esquadrão, o meio-campista disputou 127 partidas, marcou 18 gols e deu nove assistências. Pelo clube, conquistou a Copa do Nordeste de 2017 e o Campeonato Baiano de 2018.

O desempenho em Salvador chamou a atenção do Palmeiras, que contratou o jogador em 2019. A negociação rendeu R$ 14,5 milhões ao Bahia e, na época, tornou Zé Rafael a maior venda da história do clube.