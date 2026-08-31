Gigante do futebol inglês desembolsa mais de R$ 800 milhões para contratar estrela do PSG e da Seleção Francesa

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Pedro Carreiro
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 19:29
O Liverpool acertou uma das principais contratações da janela de transferências para a temporada 2026/27. O clube inglês anunciou nesta segunda-feira (31) a chegada do atacante Bradley Barcola, que deixou o Paris Saint-Germain em uma negociação de 120 milhões de libras, cerca de R$ 839 milhões.
Aos 23 anos, o francês assinou contrato de cinco temporadas com o Liverpool e chega a Anfield com status de uma das principais estrelas do elenco. O jogador já era um antigo desejo do clube inglês e, após três temporadas em Paris, optou por dar sequência à carreira na Premier League.
“Demorou muito tempo, mas estou muito feliz hoje por poder jogar pelo Liverpool e tudo o que eu quero é estar em campo e poder jogar. Espero conseguir coisas muito grandes. Primeiro de tudo, vencer a Premier League, que é um dos meus maiores sonhos na minha vida”, afirmou Barcola aos canais oficiais do novo clube.
Confira as tranferências mais caras do futebol europeu até o momento
O investimento coloca Barcola no segundo lugar entre as transferências mais caras da história do Liverpool. O francês fica atrás apenas de Alexander Isak, contratado no ano passado junto ao Newcastle por 125 milhões de libras fixos, além de até 5 milhões de libras em bônus.
A chegada do atacante também reforça uma janela movimentada do Liverpool. O clube já havia contratado o zagueiro francês Jeremy Jacquet, ex-Rennes, por 70 milhões de euros, e o meia-atacante espanhol Víctor Muñoz, que estava no Osasuna, por 40 milhões de euros. O uruguaio Ronald Araújo, do Barcelona, também foi incorporado por empréstimo.
Barcola chegou ao Paris Saint-Germain em 2023, depois de se destacar pelo Lyon, e rapidamente ganhou espaço no futebol francês. Em três temporadas pelo clube parisiense, disputou 152 partidas, marcou 39 gols e deu 35 assistências.
Na última temporada, o atacante participou de 49 jogos, com 13 gols e seis assistências. Ele também fez parte do elenco que conquistou o bicampeonato consecutivo da Champions League pelo PSG.
A saída foi marcada por uma homenagem do clube francês. O PSG destacou a evolução do jogador desde sua chegada, quando tinha apenas 20 anos, e lembrou os 13 troféus conquistados durante sua passagem pela equipe.
“O Paris Saint-Germain agradece calorosamente a Bradley por estas três temporadas passadas no clube. Chegando a Paris com apenas 20 anos, ele cresceu e teve um progresso significativo, conquistando 13 troféus e contribuindo para escrever um dos capítulos mais belos da história do Paris Saint-Germain”, publicou o clube.