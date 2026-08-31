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Gigante do futebol inglês desembolsa mais de R$ 800 milhões para contratar estrela do PSG e da Seleção Francesa

O Liverpool acertou a contratação do atacante Barcola

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 19:29

Barcola se tranferiu do PSG para o Liverpool
Barcola se tranferiu do PSG para o Liverpool Crédito: Divulgação

O Liverpool acertou uma das principais contratações da janela de transferências para a temporada 2026/27. O clube inglês anunciou nesta segunda-feira (31) a chegada do atacante Bradley Barcola, que deixou o Paris Saint-Germain em uma negociação de 120 milhões de libras, cerca de R$ 839 milhões.

Aos 23 anos, o francês assinou contrato de cinco temporadas com o Liverpool e chega a Anfield com status de uma das principais estrelas do elenco. O jogador já era um antigo desejo do clube inglês e, após três temporadas em Paris, optou por dar sequência à carreira na Premier League.

“Demorou muito tempo, mas estou muito feliz hoje por poder jogar pelo Liverpool e tudo o que eu quero é estar em campo e poder jogar. Espero conseguir coisas muito grandes. Primeiro de tudo, vencer a Premier League, que é um dos meus maiores sonhos na minha vida”, afirmou Barcola aos canais oficiais do novo clube.

Confira as tranferências mais caras do futebol europeu até o momento

Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea
 Elliot Anderson foi contratado pelo Manchester City junto ao Nottingham Forest por 135 milhões de euros  por Divulgação/Manchester City
Diomandé foi contratado pelo Real Madrid junto ao RB Leipzig por 125 milhões de euros por Divulgação/Real Madrid
Barcola foi contratado pelo Liverpool junto ao PSG por 120 milhões de euros por Divulgação
Sandro Tonali foi contratado pelo Tottenham junto ao Newcastle por 108 milhões de euros  por Divulgação/Tottenham
Matheus Fernandes foi contratado pelo Tottenham junto ao West Ham por 99 milhões de euros por Divulgação?Tottenham
Ayyoub Bouaddi foi contratado pelo Manchester City junto ao Lille por 95 milhões de euros por Divulgação/Manchester City
Savinho foi contratado pelo Tottenham junto ao Manchester City por 87,7 milhões de euros por Divulgação/Tottenham
Bruno Guimarães foi contratado pelo Arsenal junto ao Newcastle por 87,5 milhões de euros por Divulgação/Arsenal
Carlos Baleba foi contratado pelo Manchester United junto ao Brighton por 75,9 milhões de euros por Divulgação/Manchester United
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Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea

Segunda maior contratação da história do Liverpool

O investimento coloca Barcola no segundo lugar entre as transferências mais caras da história do Liverpool. O francês fica atrás apenas de Alexander Isak, contratado no ano passado junto ao Newcastle por 125 milhões de libras fixos, além de até 5 milhões de libras em bônus.

A chegada do atacante também reforça uma janela movimentada do Liverpool. O clube já havia contratado o zagueiro francês Jeremy Jacquet, ex-Rennes, por 70 milhões de euros, e o meia-atacante espanhol Víctor Muñoz, que estava no Osasuna, por 40 milhões de euros. O uruguaio Ronald Araújo, do Barcelona, também foi incorporado por empréstimo.

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Barcola deixa PSG após três temporadas

Barcola chegou ao Paris Saint-Germain em 2023, depois de se destacar pelo Lyon, e rapidamente ganhou espaço no futebol francês. Em três temporadas pelo clube parisiense, disputou 152 partidas, marcou 39 gols e deu 35 assistências.

Na última temporada, o atacante participou de 49 jogos, com 13 gols e seis assistências. Ele também fez parte do elenco que conquistou o bicampeonato consecutivo da Champions League pelo PSG.

A saída foi marcada por uma homenagem do clube francês. O PSG destacou a evolução do jogador desde sua chegada, quando tinha apenas 20 anos, e lembrou os 13 troféus conquistados durante sua passagem pela equipe.

“O Paris Saint-Germain agradece calorosamente a Bradley por estas três temporadas passadas no clube. Chegando a Paris com apenas 20 anos, ele cresceu e teve um progresso significativo, conquistando 13 troféus e contribuindo para escrever um dos capítulos mais belos da história do Paris Saint-Germain”, publicou o clube.

Tags:

Mercado de Tranferências

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