Gigante do Nordeste vacila, perde em casa para time rebaixado e fica a um jogo de cair para a Série C

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Wendel de Novais
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 07:51
A permanência do Ceará no Brasileirão Série B será decidida nos últimos 90 minutos do campeonato. O time alvinegro desperdiçou a chance de se afastar da zona de rebaixamento ao perder por 1 a 0 para o América-MG, neste domingo (8), diante da sua torcida na Arena Castelão. O resultado deixou o clube dependendo de um bom desempenho na rodada final para evitar a queda à Série C.
O tropeço ganha peso porque o Avaí venceu seu compromisso no sábado e diminuiu a distância para o time nordestino. Com 43 pontos, o Ceará está na 16ª posição, enquanto o clube catarinense soma 40 e aparece logo abaixo, na zona de descenso. Como os dois têm o mesmo número de vitórias, a diferença na pontuação é o que separa as equipes neste momento.
Ceará corre risco de cair para a Série C
O desafio alvinegro será ainda maior na rodada decisiva. O Ceará terá pela frente o CRB, em Alagoas, adversário que também entra em campo pressionado por um objetivo: garantir lugar nos playoffs da competição. A equipe alagoana ocupa a sexta colocação e precisa confirmar sua posição na disputa pelo acesso.
Já o Avaí terá pela frente o América-MG, em Minas Gerais. O time mineiro, que venceu o Ceará no Castelão, já teve o rebaixamento confirmado, mas ainda pode interferir mais uma vez na definição da última vaga contra a queda. Os jogos serão realizados simultaneamente no sábado (14), às 16h30.