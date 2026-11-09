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Gigante do Nordeste vacila, perde em casa para time rebaixado e fica a um jogo de cair para a Série C

Time nordestino segue em 16º lugar com três pontos de vantagem sobre o Avaí

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 07:51

Ceará corre risco de cair para a Série C
Ceará corre risco de cair para a Série C Crédito: Gabriel Silva/Ceará

A permanência do Ceará no Brasileirão Série B será decidida nos últimos 90 minutos do campeonato. O time alvinegro desperdiçou a chance de se afastar da zona de rebaixamento ao perder por 1 a 0 para o América-MG, neste domingo (8), diante da sua torcida na Arena Castelão. O resultado deixou o clube dependendo de um bom desempenho na rodada final para evitar a queda à Série C.

O tropeço ganha peso porque o Avaí venceu seu compromisso no sábado e diminuiu a distância para o time nordestino. Com 43 pontos, o Ceará está na 16ª posição, enquanto o clube catarinense soma 40 e aparece logo abaixo, na zona de descenso. Como os dois têm o mesmo número de vitórias, a diferença na pontuação é o que separa as equipes neste momento.

Ceará corre risco de cair para a Série C

Ceará corre risco de cair para a Série C por Gabriel Silva/Ceará
Ceará corre risco de cair para a Série C por Gabriel Silva/Ceará
Ceará corre risco de cair para a Série C por Gabriel Silva/Ceará
Ceará corre risco de cair para a Série C por Gabriel Silva/Ceará
Ceará corre risco de cair para a Série C por Gabriel Silva/Ceará
Ceará corre risco de cair para a Série C por Gabriel Silva/Ceará
Ceará corre risco de cair para a Série C por Gabriel Silva/Ceará
Ceará corre risco de cair para a Série C por Gabriel Silva/Ceará
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Ceará corre risco de cair para a Série C por Gabriel Silva/Ceará

O desafio alvinegro será ainda maior na rodada decisiva. O Ceará terá pela frente o CRB, em Alagoas, adversário que também entra em campo pressionado por um objetivo: garantir lugar nos playoffs da competição. A equipe alagoana ocupa a sexta colocação e precisa confirmar sua posição na disputa pelo acesso.

Já o Avaí terá pela frente o América-MG, em Minas Gerais. O time mineiro, que venceu o Ceará no Castelão, já teve o rebaixamento confirmado, mas ainda pode interferir mais uma vez na definição da última vaga contra a queda. Os jogos serão realizados simultaneamente no sábado (14), às 16h30.

Classificação fornecida por Sofascore

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Tags:

Brasileirão Rebaixamento Gigante Brasileiro Série B

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