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Gigante europeu acumula rombo de R$ 3 bilhões e começa a vender tufos de grama do estádio

Manchester United registrou o sétimo prejuízo consecutivo, acumulou perdas de quase R$ 3 bilhões desde 2019 e colocou pedaços de 7 cm da grama do Old Trafford à venda por cerca de R$ 850

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 20:35

Manchester United começou a vender tufos de grama do Old Trafford
Manchester United começou a vender tufos de grama do Old Trafford Crédito: Divulgação/Manchester United

O Manchester United encontrou uma forma inusitada de arrecadar dinheiro em meio a uma sequência de prejuízos financeiros. Nesta quarta-feira (23), mesmo dia em que divulgou seu balanço financeiro anual, o clube inglês colocou à venda pedaços do antigo gramado de Old Trafford por 125 libras cada, cerca de R$ 850. 

Os trechos do campo foram transformados em itens de coleção após a substituição do gramado, que permaneceu no estádio durante 14 anos. Cada unidade tem 7 centímetros por 7 centímetros e é preservada dentro de um cubo de acrílico. 

A iniciativa acontece justamente em um momento de dificuldades financeiras para o Manchester United. O balanço referente ao exercício de 2025/26 apontou um prejuízo líquido de 43 milhões de libras, aproximadamente R$ 477,6 milhões. Foi o sétimo resultado negativo consecutivo do clube. 

Confira as tranferências mais caras do futebol europeu para temporada 2026/27

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Enzo Fernandéz foi contratado pelo Manchester CIty junto ao Chelsea por 145 milhões de euros por Divulgação/Manchester City

Desde 2019, as perdas acumuladas pelo United chegaram a 444 milhões de libras, cerca de R$ 3 bilhões. O prejuízo registrado no último exercício ainda foi 30% maior que o do período anterior, quando o clube havia encerrado o ano com déficit de 33 milhões de libras.

Um dos fatores que contribuíram para o resultado foram os chamados "itens excepcionais", despesas apresentadas separadamente por não fazerem parte da operação recorrente. No último exercício, o Manchester United contabilizou 8,2 milhões de libras nessa categoria, principalmente por custos relacionados à rescisão de Rúben Amorim e aos programas de reestruturação promovidos pelo clube.

Apesar do prejuízo, o balanço também apresenta alguns números positivos. A folha salarial foi reduzida em 3,6%, chegando a 302 milhões de libras, enquanto o lucro operacional voltou a ficar no campo positivo, em 22,6 milhões de libras. No exercício anterior, o clube havia registrado perda operacional de 18,4 milhões de libras.

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Receita recorde

O Manchester United também atingiu sua maior receita anual da história. O faturamento chegou a 677,6 milhões de libras, aproximadamente R$ 4,6 bilhões, superando os 666,5 milhões de libras registrados no exercício anterior.

Para o próximo exercício, a expectativa é de uma receita ainda maior. O Manchester United prevê faturamento entre 740 milhões e 760 milhões de libras, impulsionado pelo retorno à Liga dos Campeões.

Mesmo diante do cenário financeiro, o clube também realizou investimentos importantes no elenco. Na atual temporada, foram cerca de 173 milhões de euros destinados a três reforços para o meio-campo: Andrey Santos, Youri Tielemans e Carlos Baleba.

Berrada afirmou ainda que o Manchester United pretende manter uma política financeira disciplinada para buscar sustentabilidade nas contas do clube.

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