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Gigante inglês anuncia demissão de técnico após entrar na zona de rebaixamento

Time já tem favorito para assumir comando

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 09:29

Michael Carrick
Michael Carrick Crédito: Reprodução

O Manchester United anunciou, nesta quinta-feira, a demissão do técnico Michael Carrick em meio à crise que se instalou no clube pela sequência de maus resultados da equipe. O reflexo da fase negativa está refletido na tabela. O conjunto vermelho ocupa a 18ª posição na Premier League e está na zona de rebaixamento do torneio.

A diretoria já tem um nome que vem ganhando força nas últimas semanas. O argentino Mauricio Pochettino, treinador da seleção dos Estados Unidos, é o candidato mais provável para chegar e tentar tirar a equipe das últimas posições da tabela.

Confira as transferências mais caras do futebol europeu para temporada 2026/27

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Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea
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Barcola foi contratado pelo Liverpool junto ao PSG por 120 milhões de euros por Divulgação
Sandro Tonali foi contratado pelo Tottenham junto ao Newcastle por 108 milhões de euros  por Divulgação/Tottenham
Matheus Fernandes foi contratado pelo Tottenham junto ao West Ham por 99 milhões de euros por Divulgação?Tottenham
Ayyoub Bouaddi foi contratado pelo Manchester City junto ao Lille por 95 milhões de euros por Divulgação/Manchester City
Savinho foi contratado pelo Tottenham junto ao Manchester City por 87,7 milhões de euros por Divulgação/Tottenham
Bruno Guimarães foi contratado pelo Arsenal junto ao Newcastle por 87,5 milhões de euros por Divulgação/Arsenal
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Anthony Gordon foi contratado pelo Barcelona junto ao Newcastle por 70 milhões de euros  por Divulgação/Barcelona
Jérémy Jacquet foi contratado pelo Liverpool junto ao Stade Rennais por 63,3 milhões de euros por Divulgação/Liverpool
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Enzo Fernandéz foi contratado pelo Manchester CIty junto ao Chelsea por 145 milhões de euros por Divulgação/Manchester City

O empate diante do Aston Villa, pelo placar de 4 a 4, no Old Trafford, na última rodada, foi decisivo para que a cúpula do United optasse pela troca. Sem conseguir dar padrão de jogo à equipe, o treinador obteve apenas três vitórias nos 15 confrontos que o time realizou nesta temporada levando em conta todas as competições.

Nesta quinta, em suas redes sociais, o Manchester oficializou a sua saída. "Após um início de temporada decepcionante, o clube chegou à conclusão extremamente difícil de que uma mudança necessária par alcançarmos nossas ambições", diz parte do texto

Ex-jogador do Manchester United e profundamente identificado com a torcida, Carrick assumiu o time oficialmente em maio de 2026 em substituição Rubén Amorim. Nesta passagem, após 32 partidas, ele conseguiu 15 vitórias, oito empates e nove derrotas.

O sucessor vai ter trabalho para conseguir fazer o time principal decolar no Campeonato Inglês. Em dez jogos, o clube venceu apenas um confronto, empatou cinco vezes e amargou ainda quatro derrotas. Com oito pontos, o United aparece empatado com o Sunderland. Na lanterna aparece o Crystal Palace com sete.

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