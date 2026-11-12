PREMIER LEAGUE

Gigante inglês anuncia demissão de técnico após entrar na zona de rebaixamento

Time já tem favorito para assumir comando

Estadão

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 09:29

Michael Carrick Crédito: Reprodução

O Manchester United anunciou, nesta quinta-feira, a demissão do técnico Michael Carrick em meio à crise que se instalou no clube pela sequência de maus resultados da equipe. O reflexo da fase negativa está refletido na tabela. O conjunto vermelho ocupa a 18ª posição na Premier League e está na zona de rebaixamento do torneio.

A diretoria já tem um nome que vem ganhando força nas últimas semanas. O argentino Mauricio Pochettino, treinador da seleção dos Estados Unidos, é o candidato mais provável para chegar e tentar tirar a equipe das últimas posições da tabela.

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O empate diante do Aston Villa, pelo placar de 4 a 4, no Old Trafford, na última rodada, foi decisivo para que a cúpula do United optasse pela troca. Sem conseguir dar padrão de jogo à equipe, o treinador obteve apenas três vitórias nos 15 confrontos que o time realizou nesta temporada levando em conta todas as competições.

Nesta quinta, em suas redes sociais, o Manchester oficializou a sua saída. "Após um início de temporada decepcionante, o clube chegou à conclusão extremamente difícil de que uma mudança necessária par alcançarmos nossas ambições", diz parte do texto

Ex-jogador do Manchester United e profundamente identificado com a torcida, Carrick assumiu o time oficialmente em maio de 2026 em substituição Rubén Amorim. Nesta passagem, após 32 partidas, ele conseguiu 15 vitórias, oito empates e nove derrotas.