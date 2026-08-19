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Gigante inglês define Endrick como alvo no mercado e prepara oferta milionária para o Real Madrid

Atacante brasileiro de 20 anos é visto como alternativa para o ataque após a saída de Mohamed Salah

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07:41

Endrick
Endrick Crédito: Divulgação

O Liverpool colocou Endrick como uma das opções para reforçar o ataque e estaria disposto a investir cerca de R$ 410 milhões para tentar tirar o brasileiro do Real Madrid. A informação foi divulgada pela imprensa inglesa e repercutida pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.

A possível proposta seria de € 65 milhões pelo atacante, que tem 20 anos. O interesse ganhou força após a saída de Mohamed Salah, que deixou o clube inglês ao fim do contrato. Com a necessidade de encontrar uma nova alternativa para o setor ofensivo, Endrick passou a ser considerado pelos Reds.

Jogadores brasileiros na lista da ESPN dos 100 melhores jogadores do mundo

Vini Jr (Real Madrid) por Reprodução/FIFA
Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
Bruno Guimarães (Arsenal) por Reprodução/ FIFA
Marquinhos (PSG) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
João Pedro (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Igor Thiago (Brentford)  por Reprodução
Alisson Becker (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
1 de 8
Vini Jr (Real Madrid) por Reprodução/FIFA

Segundo o portal inglês Livescore, o brasileiro está entre os nomes avaliados pela diretoria do Liverpool. O clube também teria analisado Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain, mas o francês aparece como uma opção consideravelmente mais cara. O PSG pediria cerca de € 145 milhões pelo jogador, valor próximo de R$ 915 milhões.

Nesse cenário, Endrick seria uma alternativa mais acessível para o Liverpool. A equipe inglesa estaria disposta a oferecer € 65 milhões, aproximadamente R$ 410 milhões, para convencer o Real Madrid a liberar o atacante.

A capacidade de atuar em mais de uma posição também pesa a favor do brasileiro. Embora tenha o centroavante como função principal, Endrick pode jogar aberto pelo lado direito, justamente uma das áreas que o Liverpool precisa recompor após a saída de Salah.

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