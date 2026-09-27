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Gigante nordestino fica a um empate de voltar à Série B após dez anos

Após empatar com o Floresta em Fortaleza, Santa Cruz pode confirmar o acesso diante da torcida no próximo sábado, contra o Maringá

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 08:32

Torcida apoiou o time durante partida
Torcida apoiou o time durante partida Crédito: Savyo Miguel/Santa Cruz

O Santa Cruz empatou por 1 a 1 com o Floresta neste sábado (26), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e ficou a um empate de garantir o acesso à Série B. O time pernambucano precisava vencer para assegurar a vaga nesta rodada, mas poderá confirmar o retorno no próximo sábado, 3 de outubro, contra o Maringá, na Arena de Pernambuco.

O Floresta abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, com Rafinha, de cabeça. Aos 34, Rafa Marcos marcou no rebote de uma defesa de Thiago Coelho, mas o gol foi anulado por impedimento. O Santa Cruz teve dificuldades para criar oportunidades e foi para o intervalo em desvantagem.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge

Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter
Corinthians x Palmeiras: 84 pontos por Cesar Greco/Palmeiras
Atlético-MG x Cruzeiro: 70 pontos por Pedro Souza / Atlético
Flamengo x Vasco: 48 pontos por Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x Fluminense: 32 pontos por Adriano Fontes/Flamengo
Remo x Paysandu: 17 pontos por Samara Miranda/Ascom Remo
Bahia x Vitória: 12 pontos por Letícia Martins/ECB
Athletico x Coritiba: 1 ponto por JP Pacheco/Coritiba
São Paulo x Corinthians: 1 ponto por Rubens Chiri
1 de 9
Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter

Na segunda etapa, o goleiro Thiago Coelho fez duas defesas em finalizações de Rafa Marcos e Rafael Índio. O Santa Cruz chegou ao empate em uma cobrança de falta no canto direito do gol adversário.

Já nos acréscimos, Alex Ruan foi expulso após cometer uma falta próxima ao meio-campo. Na sequência do lance, João Vitor balançou a rede para o Floresta, mas o árbitro anulou o gol por impedimento após revisão do VAR.

Mais de 2 mil torcedores do Santa Cruz acompanharam a partida em Fortaleza. Se confirmar o acesso, o clube disputará a Série B em 2027, dez anos após sua última participação na competição.

Tags:

Santa Cruz

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