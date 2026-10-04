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Gigante nordestino garante acesso diante de 45 mil torcedores e volta à Série B após dez anos

Santa Cruz empatou com o Maringá diante de 45,5 mil torcedores e confirmou a promoção com uma rodada de antecedência

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:12

Torcida apoiou time
Torcida apoiou time Crédito: Divulgação

O Santa Cruz garantiu neste sábado (3) o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2027. Diante de 45.500 torcedores na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, o time empatou por 1 a 1 com o Maringá e assegurou o retorno à segunda divisão, que disputou pela última vez em 2017. A classificação veio com uma rodada de antecedência no quadrangular decisivo da Série C. 

A conquista representa o segundo acesso consecutivo do clube pernambucano. Em 2025, o Santa Cruz saiu da Série D, competição na qual terminou como vice-campeão, atrás do Barra, de Santa Catarina. Agora, foi o primeiro participante da Série C a confirmar a promoção nesta temporada. 

O resultado levou a equipe aos 11 pontos, após três vitórias e dois empates na segunda fase. O Maringá soma oito, enquanto o Floresta tem cinco e já não pode alcançar o Santa Cruz na rodada restante. Os dois primeiros colocados de cada quadrangular conquistam o acesso. 

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge

Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter
Corinthians x Palmeiras: 84 pontos por Cesar Greco/Palmeiras
Atlético-MG x Cruzeiro: 70 pontos por Pedro Souza / Atlético
Flamengo x Vasco: 48 pontos por Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x Fluminense: 32 pontos por Adriano Fontes/Flamengo
Remo x Paysandu: 17 pontos por Samara Miranda/Ascom Remo
Bahia x Vitória: 12 pontos por Letícia Martins/ECB
Athletico x Coritiba: 1 ponto por JP Pacheco/Coritiba
São Paulo x Corinthians: 1 ponto por Rubens Chiri
1 de 9
Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter

Apesar da festa nas arquibancadas, o jogo começou com o time pernambucano em desvantagem. Logo nos primeiros segundos, Adeilson Maranhão aproveitou um erro na saída de bola e abriu o placar para os visitantes. A igualdade veio aos cinco minutos do segundo tempo: Everaldo cruzou, e Pedro Favela marcou de cabeça o gol que confirmou o acesso. 

O público igualou o recorde da Arena de Pernambuco em partidas entre clubes. A mesma quantidade de torcedores já havia acompanhado a final do Campeonato Pernambucano de 2024, entre Sport e Náutico, e a decisão da Série D de 2025, entre Santa Cruz e Barra.

Com a vaga assegurada, o Santa Cruz ainda busca um lugar na final da Série C. A equipe enfrenta o Botafogo-PB fora de casa no próximo sábado (10), pela última rodada do quadrangular. Os líderes das duas chaves disputam o título da competição.

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