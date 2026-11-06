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Gigante nordestino inicia reformulação e anuncia saída de 19 jogadores após acesso à Série B

Santa Cruz confirma as primeiras baixas para 2027, incluindo quatro atletas que chegaram a ser titulares no quadrangular da Série C

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08:32

Jogadores do Santa Cruz comemoram acesso à Série B
Jogadores do Santa Cruz comemoram acesso à Série B Crédito: Divulgação/Instagram/@santacruzfc

Quatro jogadores que chegaram a ser titulares no quadrangular do acesso à Série B estão entre os 19 nomes que o Santa Cruz anunciou, na noite de quinta-feira (5), que não seguirão no clube em 2027. O lateral-esquerdo Alex Ruan, o zagueiro Edson Miranda, o volante Silva e o centroavante Eron fazem parte do grupo que teve contrato encerrado no fim de outubro.

Entre as saídas está a de Andrey, ex-promessa do Vasco. Aos 28 anos, o volante chegou ao Arruda no início do ano em busca de um recomeço, mas teve pouco espaço. Disputou 12 partidas, quatro como titular, todas pelo Campeonato Pernambucano. Já o atacante Alex Sandro, contratado para a reta final da Série C, deixou o clube sem estrear.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge

Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter
Corinthians x Palmeiras: 84 pontos por Cesar Greco/Palmeiras
Atlético-MG x Cruzeiro: 70 pontos por Pedro Souza / Atlético
Flamengo x Vasco: 48 pontos por Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x Fluminense: 32 pontos por Adriano Fontes/Flamengo
Remo x Paysandu: 17 pontos por Samara Miranda/Ascom Remo
Bahia x Vitória: 12 pontos por Letícia Martins/ECB
Athletico x Coritiba: 1 ponto por JP Pacheco/Coritiba
São Paulo x Corinthians: 1 ponto por Rubens Chiri
1 de 9
Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter

Também se despedem os atacantes Jhoninha, Nilton, Robinho, Tiago Marques e Cassiano, os meias Léo Costa e Patrick Allan, os volantes Fabinho, Arilson e Fabiel, os laterais Pedro Costa e Rodrigues e o zagueiro Jeferson. Em nota, o Santa Cruz agradeceu aos jogadores pela participação na campanha do acesso e desejou sucesso na sequência da carreira.

O anúncio abrange os contratos que venceram em outubro. O clube ainda vai divulgar novas saídas entre os atletas com vínculos até novembro e dezembro. Os zagueiros Eurico, Matheus Vinícius e William Alves, o volante Pedro Favela e os atacantes Ronald e Everaldo têm futuro indefinido.

A diretoria procurou Eurico para tratar da renovação, mas ainda não houve acordo. No caso de Everaldo, a permanência depende de uma definição entre o atacante e o clube sobre uma cláusula contratual, segundo reportagem do GE.com.

Veja todas as saídas: 

JHONINHA | ATACANTE

NILTON | ATACANTE

ROBINHO | ATACANTE

TIAGO MARQUES | ATACANTE

ALEX SANDRO | ATACANTE

CASSIANO | ATACANTE

ERON | CENTROAVANTE

LÉO COSTA | MEIA

PATRICK ALLAN | MEIA

SILVA | MEIA

ANDREY | VOLANTE

FABINHO | VOLANTE

ARILSON | VOLANTE

FABIEL | VOLANTE

PEDRO COSTA | LATERAL DIREITO

RODRIGUES | LATERAL ESQUERDO

ALEX RUAN | LATERAL ESQUERDO

EDSON MIRANDA | ZAGUEIRO

JEFERSON | ZAGUEIRO

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