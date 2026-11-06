Gigante nordestino inicia reformulação e anuncia saída de 19 jogadores após acesso à Série B

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Carol Neves
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08:32
Quatro jogadores que chegaram a ser titulares no quadrangular do acesso à Série B estão entre os 19 nomes que o Santa Cruz anunciou, na noite de quinta-feira (5), que não seguirão no clube em 2027. O lateral-esquerdo Alex Ruan, o zagueiro Edson Miranda, o volante Silva e o centroavante Eron fazem parte do grupo que teve contrato encerrado no fim de outubro.
Entre as saídas está a de Andrey, ex-promessa do Vasco. Aos 28 anos, o volante chegou ao Arruda no início do ano em busca de um recomeço, mas teve pouco espaço. Disputou 12 partidas, quatro como titular, todas pelo Campeonato Pernambucano. Já o atacante Alex Sandro, contratado para a reta final da Série C, deixou o clube sem estrear.
Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge
Também se despedem os atacantes Jhoninha, Nilton, Robinho, Tiago Marques e Cassiano, os meias Léo Costa e Patrick Allan, os volantes Fabinho, Arilson e Fabiel, os laterais Pedro Costa e Rodrigues e o zagueiro Jeferson. Em nota, o Santa Cruz agradeceu aos jogadores pela participação na campanha do acesso e desejou sucesso na sequência da carreira.
O anúncio abrange os contratos que venceram em outubro. O clube ainda vai divulgar novas saídas entre os atletas com vínculos até novembro e dezembro. Os zagueiros Eurico, Matheus Vinícius e William Alves, o volante Pedro Favela e os atacantes Ronald e Everaldo têm futuro indefinido.
A diretoria procurou Eurico para tratar da renovação, mas ainda não houve acordo. No caso de Everaldo, a permanência depende de uma definição entre o atacante e o clube sobre uma cláusula contratual, segundo reportagem do GE.com.
Veja todas as saídas:
JHONINHA | ATACANTE
NILTON | ATACANTE
ROBINHO | ATACANTE
TIAGO MARQUES | ATACANTE
ALEX SANDRO | ATACANTE
CASSIANO | ATACANTE
ERON | CENTROAVANTE
LÉO COSTA | MEIA
PATRICK ALLAN | MEIA
SILVA | MEIA
ANDREY | VOLANTE
FABINHO | VOLANTE
ARILSON | VOLANTE
FABIEL | VOLANTE
PEDRO COSTA | LATERAL DIREITO
RODRIGUES | LATERAL ESQUERDO
ALEX RUAN | LATERAL ESQUERDO
EDSON MIRANDA | ZAGUEIRO
JEFERSON | ZAGUEIRO