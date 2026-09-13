Gigante nordestino vence duelo de líderes no fim, segue 100% e fica mais perto da Série B

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Carol Neves
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 10:32
O Santa Cruz deu mais um passo importante na luta pelo acesso à Série B. Neste sábado (12), a equipe pernambucana venceu o Maringá por 1 a 0, no estádio Willie Davids, no Paraná, pela segunda rodada do quadrangular final da Série C.
O gol da vitória foi marcado por Matheus Vinícius aos 48 minutos do segundo tempo. O jogador arriscou de fora da área, e a bola quicou no gramado molhado antes de enganar o goleiro Guilherme Neto.
O confronto entre os líderes do Grupo B teve poucas oportunidades claras. O Maringá chegou a balançar as redes com Ronald Camarão no início da segunda etapa, mas o lance foi anulado, após revisão do VAR, por toque de mão do atacante.
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Com o resultado, o Santa Cruz manteve os 100% de aproveitamento no quadrangular, chegou aos seis pontos e assumiu a liderança isolada da chave. O Maringá permaneceu com três.
Na próxima rodada, a Cobra Coral recebe o Floresta no domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco. O Maringá volta a jogar no sábado (19), às 17h, contra o Botafogo-PB, novamente no Willie Davids.