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Gigante nordestino vence duelo de líderes no fim, segue 100% e fica mais perto da Série B

Santa Cruz derrota o Maringá fora de casa com gol nos acréscimos e assume a liderança isolada do grupo no quadrangular final da Série C

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 10:32

Santa Cruz venceu fora de casa
Santa Cruz venceu fora de casa Crédito: Divulgação

O Santa Cruz deu mais um passo importante na luta pelo acesso à Série B. Neste sábado (12), a equipe pernambucana venceu o Maringá por 1 a 0, no estádio Willie Davids, no Paraná, pela segunda rodada do quadrangular final da Série C.

O gol da vitória foi marcado por Matheus Vinícius aos 48 minutos do segundo tempo. O jogador arriscou de fora da área, e a bola quicou no gramado molhado antes de enganar o goleiro Guilherme Neto.

O confronto entre os líderes do Grupo B teve poucas oportunidades claras. O Maringá chegou a balançar as redes com Ronald Camarão no início da segunda etapa, mas o lance foi anulado, após revisão do VAR, por toque de mão do atacante.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge

Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter
Corinthians x Palmeiras: 84 pontos por Cesar Greco/Palmeiras
Atlético-MG x Cruzeiro: 70 pontos por Pedro Souza / Atlético
Flamengo x Vasco: 48 pontos por Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x Fluminense: 32 pontos por Adriano Fontes/Flamengo
Remo x Paysandu: 17 pontos por Samara Miranda/Ascom Remo
Bahia x Vitória: 12 pontos por Letícia Martins/ECB
Athletico x Coritiba: 1 ponto por JP Pacheco/Coritiba
São Paulo x Corinthians: 1 ponto por Rubens Chiri
1 de 9
Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter

Com o resultado, o Santa Cruz manteve os 100% de aproveitamento no quadrangular, chegou aos seis pontos e assumiu a liderança isolada da chave. O Maringá permaneceu com três.

Na próxima rodada, a Cobra Coral recebe o Floresta no domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco. O Maringá volta a jogar no sábado (19), às 17h, contra o Botafogo-PB, novamente no Willie Davids.

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