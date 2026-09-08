DUELO

Gigantes suíços disputam título de tradicional luta na serragem

Em uma das principais festas esportivas do país, Samuel Giger derrotou Marcel Bieri e entrou para a história ao conquistar pela segunda vez o Kilchberger Schwinget

Mariana Rios

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:34

Giger enfrentou Marcel Bieri Crédito: Reprodução/Instagram

Enquanto o mundo do esporte está acostumado a gigantes em campos, quadras e pistas, a Suíça tem os seus próprios colossos — e eles se enfrentam no meio da serragem. No sábado (5), os 60 melhores atletas do tradicional Schwingen, uma espécie de luta típica suíça, se encontraram no Kilchberger Schwinget, um dos eventos mais prestigiados da modalidade. A competição foi realizada em Kilchberg, no cantão de Zurique, na Suíça.

O grande vencedor foi Samuel Giger. Aos 28 anos, ele voltou à competição depois de mais de três meses afastado por uma lesão no ombro e teve um retorno perfeito: venceu cinco combates e conquistou o Kilchberger pela segunda vez, repetindo o feito de 2021. Com isso, tornou-se apenas o segundo atleta da história a vencer duas edições do evento, depois de Karl Meli.

Na decisão, Giger enfrentou Marcel Bieri, o azarão que havia protagonizado um dos momentos mais impressionantes do dia. Na quinta rodada, Bieri derrubou Armon Orlik, atual rei da modalidade, com um Schlungg — golpe em que o lutador usa técnica, impulso e timing para tirar o adversário do chão e lançá-lo sobre a serragem. O portal suíço watson considerou o movimento um dos mais bonitos e ousados da última década.

O Kilchberger é realizado apenas a cada seis anos e reúne uma seleção extremamente restrita da elite suíça: são somente 60 competidores, escolhidos entre os cinco grandes grupos regionais do país. Diferentemente do campeonato nacional, não há disputa por uma coleção de títulos: ali, o que importa é ser o vencedor.

Que luta é essa?

O Schwingen é um esporte tradicional da Suíça. Os competidores enfrentam-se sobre um círculo coberto de serragem e usam calças curtas e resistentes, agarrando o adversário por uma faixa de tecido presa à roupa.