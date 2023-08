Gilberto e Everaldo tiveram discussão acalorada após derrota para o Atlético-MG. Crédito: Felipe Santana / EC Bahia

Depois de um primeiro turno em que lutou contra o rebaixamento, o Bahia busca a reação no Campeonato Brasileiro. O tricolor tem convivido com a pressão fora de campo, mas internamente os atletas também estão se cobrando.



Durante entrevista nesta quarta-feira (16), na Cidade Tricolor, o lateral direito Gilberto não ficou em cima do muro e confirmou que teve uma discussão acalorada com o atacante Everaldo após a derrota do tricolor para o Atlético-MG, por 1x0, no último domingo (13).

A conversa entre os dois aconteceu ainda no vestiário do estádio Mineirão. O lateral, no entanto, garantiu que foi uma cobrança normal entre companheiros de time e que o entrevero não saiu do campo profissional.

"No meio do futebol são coisas naturais, discussões acontecem, ainda mais depois de uma derrota na qual a gente controlou o jogo inteiro e saímos insatisfeitos com o resultado. Acho que seria estranho se não houvesse cobrança dentro do vestiário. É normal, desde que não passe o limite do respeito", iniciou ele.

"Entre Everaldo e eu não tem nada, nada de pessoal. Foi um dos jogadores que mais me ajudou quando cheguei, sempre conversa comigo, é um jogador experiente. É um jogador que está sendo muito cobrado e precisa do nosso apoio. Dentro de campo eu sei que posso ajudá-lo, com cruzamento, com passe. É isso que a gente se cobra, essa mentalidade tem que haver dentro do Bahia. Isso ajuda o time a crescer", completou.

Com 18 pontos, o Bahia fechou o primeiro turno como porteiro da zona de rebaixamento, é o 16º colocado, empatado com o Santos, mas leva vantagem no saldo de gols.

Na visão de Gilberto, o time tem feito bons jogos, mas precisa encontrar o caminho para os triunfos. Ele afirma que os jogadores conversam bastante e sabem da importância de aumentar o rendimento na segunda metade do Brasileirão para evitar um possível rebaixamento.

“É o que a gente mais conversa [sobre reação no segundo turno]. Sabemos que quanto mais o tempo passa vai se afunilando e temos que buscar a melhora da equipe. A gente trabalha muito em campo para conseguir os resultados positivos”, explicou o lateral antes de continuar:

“Não podemos fugir das nossas ideias. Todos que conversam comigo, jogadores adversários, pessoas que assistem, dizem que o Bahia é um time muito forte, com ideias boas, forte tecnicamente. Não podemos fugir das nossas ideias, mas temos que buscar uma forma de conseguir a vitória. É isso que a gente vem conversando e treinando para melhorar no dia a dia”.