Giovanni Augusto fala sobre lesões no Vitória: 'Foram noites sem dormir'

Giovanni Augusto está pronto para voltar a ser titular do Vitória. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Só depende do técnico Léo Condé. Camisa 10 do Vitória, Giovanni Augusto está pronto para voltar a ser titular diante do Guarani. O jogo válido pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro será disputado no domingo (25), às 18h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.



Depois de desfalcar o Vitória em seis jogos seguidos por causa de uma lesão na panturrilha, o meia voltou a ser relacionado contra o Criciúma, no Barradão, no último jogo antes da pausa no campeonato em função da Data Fifa. Na ocasião, ele estava recém-recuperado e começou no banco de reservas.

"Foram noites sem dormir por causa da lesão, mas graças a Deus isso já passou. Estou me sentindo forte mentalmente e fisicamente", garantiu Giovanni Augusto, que não se escalou entre os titulares. "É uma decisão do professor Léo Condé, que sabe o melhor para a equipe. Independentemente de ser titular ou não, vou me preparar. Se ele optar, vou estar preparado para conseguir ajudar a equipe".

Giovanni Augusto foi titular na estreia da Série B contra a Ponte Preta, mas contundiu a coxa e ficou fora dos dois jogos seguintes, contra ABC e Londrina.

"É um dos momentos mais difíceis na carreira do jogador, principalmente quando ele chega no clube, com expectativa tão boa. Quando eu fiz o primeiro jogo, fiquei muito feliz e conversei com minha família que seria um início especial, que eu conseguiria ter uma sequência, porque eu me sentia muito bem. Infelizmente senti a lesão no nosso segundo jogo. São coisas que acontecem", relembrou o meia.

Recuperado, Giovanni Augusto retornou para as partidas contra Botafogo-SP e Ceará. A lesão na panturrilha o tirou dos jogos diante de Atlético-GO, Mirassol, CRB, Avaí, Ituano e Tombense.

"Infelizmente aconteceram esses imprevistos, essas lesões. Não estavam no meu pensamento, mas são situações que acontecem, até pelos jogos intensos com pouco período de recuperação. Mas estamos acostumados com o calendário brasileiro. Não tem o que fazer. É tirar de aprendizado", lamentou Giovanni Augusto, que disputou apenas quatro das 12 partidas do Vitória na Série B. Ele ainda não marcou gols e nem deu assistências.

"Acho que pode ter pesado o período que eu fiquei em negociação com o Vitória. Foram uns 15 dias em que fiquei só na academia, quando eu estava na equipe do Guarani. Não é a rotina que a gente tem de ir para campo. Acredito que ali pode ter tido alguma falta de fortalecimento. E aí, quando eu cheguei, posso ter tido um desgaste. Mas o Vitória tem excelentes profissionais e espero conseguir uma sequência boa agora na competição", projetou Giovanni Augusto.