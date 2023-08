Giovanni Augusto projeta título nacional para 'entrar para a história' do Vitória

Giovanni Augusto em treino do Vitória. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória começou a Série B com um objetivo claro: garantir o acesso ao fim dos 38 jogos. Mas, com ótimo desempenho, subir à primeira divisão pode acabar vindo como 'bônus' de uma outra conquista: o título da Segundona. Afinal, o Leão é o atual líder da competição, posição que vem ocupando por boa parte do torneio: 12 rodadas, das 21 disputadas até aqui.



Faturar a taça representaria um marco para o clube, que ainda busca seu primeiro troféu a nível nacional. Para o meia Giovanni Augusto, essa já é a principal missão da equipe, que sonha em "entrar para a história" rubro-negra.

"Hoje, o nosso principal foco é entrar para história do clube com um título nacional - e, consequentemente, o acesso vem. Até pelo fato de nossa equipe estar conseguindo demonstrar durante a competição que tem qualidade e competência para ir atrás desse tão sonhado objetivo. Acredito que temos totais condições de continuar mantendo esse nível de concentração e, se Deus quiser, levantar essa taça. Com certeza, vai ser um momento muito especial", disse, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (4).

O meia reconhece que a briga pelo título é complexa. Neste momento, o Sport está na cola do Vitória, com os mesmos 41 pontos conquistados. Mas aparece em 2º lugar por ter menos triunfos (13x12). O Novorizontino, na 3ª posição, tem 39 pontos, e o Criciúma fecha o G4 com 38. Um tropeço, aliado a um bom resultado rival, pode mudar o cenário do topo da tabela.

"Realmente não é fácil você se manter por muito tempo em primeiro. Graças a Deus, nossa equipe está tendo maturidade suficiente para se manter focada. O principal foco nosso é ir jogo por jogo. Acredito que isso alivia a pressão. E sempre procurar fazer o dever de casa", afirmou Giovanni.

Para ele, a ótima campanha do Vitória nesta Série B tem dois trunfos: a união do elenco e o apoio da torcida rubro-negra.

"A gente com certeza está muito forte na competição com esses dois fatores. A torcida dispensa apresentações. Todo mundo sabe o quanto é difícil jogar aqui no Barradão, no nosso caldeirão. Todos comentam que ficam impressionados com a torcida, com a festa que eles estão fazendo. Nossa equipe fica muito forte. A união do grupo também está fazendo a diferença. Sabemos da importância de todos. Todo mundo, no momento certo, vai poder contribuir para o principal objetivo, que é título, e, por consequência, o acesso".

O jogador também fez questão de elogiar o técnico Léo Condé. Garantiu que o treinador é um dos principais responsáveis pelo Vitória estar na briga pelo título da Série B e ainda projetou um futuro brilhante para o comandante.

"Léo Condé é um treinador muito competente, um cara muito estudioso, que com certeza vai ser um dos maiores nessa galera nova que está buscando espaço. Ele costuma conversar muito com o grupo, sempre trazendo ideias novas. Com certeza, um dos principais motivos da nossa equipe estar bem no campeonato. Fico feliz de trabalhar com ele e espero de alguma forma poder continuar ajudando. Tenho certeza que o melhor ainda vai chegar na vida dele. Merece tudo de bom sempre", elogiou.

Giovanni Augusto também comentou sobre lesões. O meia foi contratado para ser o camisa 10 do Vitória, mas conviveu com problemas físicos e acabou perdendo espaço no time. Um cenário que mudou nos últimos jogos. Voltou a ganhar minutos em campo e tem aproveitado. Deu assistência contra a Ponte Preta e marcou um dos gols no triunfo por 2x0 sobre o ABC, na última quarta-feira (2), no Barradão.

"Comecei jogando a competição, tivemos um bom início, e infelizmente logo depois eu sofri uma lesão que acabou me atrapalhando bastante. Todo mundo sabe que quando acontece essa situação a gente acaba perdendo ritmo de jogo, perde força, então foi um momento de recuar um pouco, de entender o que eu estava passando", lembrou o meia, que se colocou na briga por uma vaga no time inicial.

"Junto com a preparação física eu consegui recuperar ritmo de jogo e força. Hoje, em minha melhor forma física, acredito que meu principal objetivo é voltar a ser titular. Até lá, quero continuar contribuindo, independente de estar iniciando o jogo ou não".

A próxima chance de Giovanni Augusto pode ser na segunda-feira (7), quando o Vitória visita o Londrina. Assim como o ABC, o rival está no Z4 da Série B: é o penúltimo colocado, com apenas 16 pontos. Apesar da situação ruim do adversário na competição, o meia descarta o clima de 'já ganhou'. O jogo, pela 22ª rodada, está marcado para às 20h, no Estádio do Café, no Paraná.