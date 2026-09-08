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Goleira da Seleção é a única brasileira entre as 30 indicadas à Bola de Ouro feminina

Lorena está entre as 30 indicadas ao prêmio de melhor jogadora do mundo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 15:41

Lorena, goleira da Seleção Brasileira
Lorena, goleira da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A goleira brasileira Lorena foi indicada à Bola de Ouro feminina de 2026 e está entre as 30 jogadoras que concorrem ao prêmio de melhor do mundo. A lista foi divulgada pela revista France Football nesta terça-feira (8). Além da categoria principal, a arqueira também aparece entre as candidatas ao troféu de melhor goleira da temporada.

Indicadas à Bola de Ouro 2026

Selma Bacha (França e OL Lyonnes) por Divulgação
Barbra Banda (Zambia e Orlando Pride) por Divulgação
Klara Bülh (Alemanha e Bayern de Munique) por Divulgação
Esmee Brugts (Barcelona e por Divulgação
Mariona Caldentey (Espanha e Arsenal) por Divulgação
Scarlett Camberos (Estados Unidos e México) por Divulgação
Kerstin Casparij (Holanda e Manchester City) por Divulgação
Temwa Chawinga (Malawi e Kansas City) por Divulgação
Cata Coll (Espanha e Barcelona) por Divulgação
Melchie Dumornay (Haiti e OL Lyonnes) por Divulgação
Caroline Graham Hansen (Barcelona e por Divulgação
Alex Greenwood (Inglaterra e Manchester City) por Divulgação
Pernille Harder (Dinamarca e Bayern de Munique) por Divulgação
Patri Guijarro (Espanha e Barcelona) por Divulgação
Rose Lavelle (Estados Unidos e Gotham FC) por Divulgação
Lorena (Brasil e Kansas City) por Divulgação
Mapi León (Espanha e London Lionesses) por Divulgação
Yui Hasegawa (Japão e Manchester City) por Divulgação
Melvine Malard (França e Chelsea) por Divulgação
Manaka Matsukubo (Japão e Chelsea) por Divulgação
Ewa Pajor (Polônia e Barcelona) por Divulgação
Alexia Putellas (Espanha e London City Lionesses) por Divulgação
Vivianne Miedema (Manchester City) por Divulgação
Claudia Pina (Espanha e Barcelona) por Divulgação
Alesia Russo (Inglaterra e Arsenal) por Divulgação
Momoko Tanikawa (Japão e Bayern de Munique) por Divulgação
Wendie Renard (França e OL Lyonnes) por Divulgação
Tessa Wullaert (Bélgica e Inter de Milão) por Divulgação
Caroline Weir (Escôcia e por Divulgação
Khadija Shaw (Jamaica e Manchester City) por Divulgação
1 de 30
Selma Bacha (França e OL Lyonnes) por Divulgação

Aos 29 anos, Lorena é a única brasileira presente na relação das 30 finalistas e consolida no cenário internacional a evolução que vem apresentando nos últimos anos. Atualmente no Kansas City Current, dos Estados Unidos, a goleira também é nome frequente nas convocações de Arthur Elias para a Seleção Brasileira.

O principal destaque de Lorena pela equipe nacional ocorreu na Copa América de 2025. Na decisão contra a Colômbia, vencida pelo Brasil nos pênaltis, a goleira foi decisiva ao defender duas cobranças e ajudar a Seleção a conquistar o título.

Um ano antes, ela também teve papel importante na campanha que levou o Brasil à medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. Lorena foi titular nas seis partidas da equipe no torneio e teve atuação de destaque nas quartas de final, quando defendeu um pênalti e fez intervenções importantes na vitória por 1x0 sobre a França, resultado que garantiu a classificação brasileira para a semifinal.

A trajetória até chegar à elite do futebol feminino, no entanto, teve obstáculos. Depois de passar por Bangu, Centro Olímpico e Sport, Lorena chegou ao Grêmio em 2019, clube pelo qual se profissionalizou e conquistou os Campeonatos Gaúchos de 2022 e 2024.

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A goleira também passou cinco anos nas categorias de base da Seleção antes de receber a primeira convocação para a equipe principal, em 2021. Uma lesão no joelho esquerdo, porém, a tirou da Copa do Mundo de 2023 e a manteve afastada dos gramados por 11 meses.

No fim de 2024, Lorena deixou o Grêmio para defender o Kansas City Current. A mudança de país marcou uma nova etapa na carreira, coroada no ano seguinte com o reconhecimento como melhor goleira da National Women’s Soccer League (NWSL). N

Na temporada, estabeleceu o recorde de 14 partidas sem sofrer gols e ajudou o clube a conquistar o NWSL Shield, troféu destinado à equipe de melhor campanha na temporada regular.

Agora, Lorena disputa espaço entre as principais jogadoras do planeta. Na disputa de melhor goleira, Lorena terá pela frente nomes como Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton e Ayaka Yamashita.

A vencedora da Bola de Ouro feminina e de melhor goleira será conhecida em 26 de outubro, durante cerimônia em Londres, na Inglaterra. A edição de 2026 será especial por marcar os 70 anos da premiação criada pela France Football e terá a capital inglesa como sede em homenagem a Stanley Matthews, primeiro vencedor do prêmio.

Tags:

Brasil Seleção Brasileira Bola de Ouro 2026

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