PAREDÃO

Goleira da Seleção é a única brasileira entre as 30 indicadas à Bola de Ouro feminina

Lorena está entre as 30 indicadas ao prêmio de melhor jogadora do mundo

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 15:41

Lorena, goleira da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A goleira brasileira Lorena foi indicada à Bola de Ouro feminina de 2026 e está entre as 30 jogadoras que concorrem ao prêmio de melhor do mundo. A lista foi divulgada pela revista France Football nesta terça-feira (8). Além da categoria principal, a arqueira também aparece entre as candidatas ao troféu de melhor goleira da temporada.

Indicadas à Bola de Ouro 2026 1 de 30

Aos 29 anos, Lorena é a única brasileira presente na relação das 30 finalistas e consolida no cenário internacional a evolução que vem apresentando nos últimos anos. Atualmente no Kansas City Current, dos Estados Unidos, a goleira também é nome frequente nas convocações de Arthur Elias para a Seleção Brasileira.

O principal destaque de Lorena pela equipe nacional ocorreu na Copa América de 2025. Na decisão contra a Colômbia, vencida pelo Brasil nos pênaltis, a goleira foi decisiva ao defender duas cobranças e ajudar a Seleção a conquistar o título.

Um ano antes, ela também teve papel importante na campanha que levou o Brasil à medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. Lorena foi titular nas seis partidas da equipe no torneio e teve atuação de destaque nas quartas de final, quando defendeu um pênalti e fez intervenções importantes na vitória por 1x0 sobre a França, resultado que garantiu a classificação brasileira para a semifinal.

A trajetória até chegar à elite do futebol feminino, no entanto, teve obstáculos. Depois de passar por Bangu, Centro Olímpico e Sport, Lorena chegou ao Grêmio em 2019, clube pelo qual se profissionalizou e conquistou os Campeonatos Gaúchos de 2022 e 2024.

A goleira também passou cinco anos nas categorias de base da Seleção antes de receber a primeira convocação para a equipe principal, em 2021. Uma lesão no joelho esquerdo, porém, a tirou da Copa do Mundo de 2023 e a manteve afastada dos gramados por 11 meses.

No fim de 2024, Lorena deixou o Grêmio para defender o Kansas City Current. A mudança de país marcou uma nova etapa na carreira, coroada no ano seguinte com o reconhecimento como melhor goleira da National Women’s Soccer League (NWSL). N

Na temporada, estabeleceu o recorde de 14 partidas sem sofrer gols e ajudou o clube a conquistar o NWSL Shield, troféu destinado à equipe de melhor campanha na temporada regular.

Agora, Lorena disputa espaço entre as principais jogadoras do planeta. Na disputa de melhor goleira, Lorena terá pela frente nomes como Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton e Ayaka Yamashita.