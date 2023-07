Goleiro Adriel é regularizado e pode estrear pelo Bahia

O Bahia ganhou um reforço para o confronto com o São Paulo, neste domingo (30), às 11h, no Morumbi, pelo Brasileirão. O goleiro Adriel teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), e pode estrear pelo tricolor.



O goleiro foi contratado por empréstimo do Grêmio e já está integrado ao elenco. Ele participou normalmente do treino desta sexta-feira (28), no CT Evaristo de Macedo.



Adriel tem 22 anos e chega ao Bahia para disputar posição com Marcos Felipe. Para o gol, o Esquadrão conta ainda com Mateus Claus, Tiago e Danilo Fernandes. O último está em recuperação de lesão.