ARTILHEIRO DE LUVAS

Goleiro com mais gols em atividade no mundo é anunciado por clube da Série C

Veterano de 37 anos assinou com a Ferroviária até o final de 2026

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 15:45

Fábio Rampi cobrando pênalti pelo São José-RS Crédito: Divulgação/São José

A Ferroviária anunciou nesta sexta-feira (11) a contratação do goleiro Fábio Rampi, de 37 anos, para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Especialista em cobranças de faltas e pênaltis, o jogador chega ao clube com uma marca incomum para a posição: são 42 gols em 447 partidas na carreira.

Ambidestro, Rampi marcou duas vezes neste ano pelo São José-RS, na Série D, e é atualmente o goleiro em atividade com mais gols no futebol mundial. No ranking histórico, que também considera jogadores aposentados, ele aparece na sétima colocação.

O líder do ranking histórico é Rogério Ceni, atual treinador do Bahia, que marcou 131 gols com a camisa do São Paulo ao longo de 1.237 jogos. Fechando o pódio, aparecem o paraguaio Chilavert, com 67 gols, e o mexicano Jorge Campos, com 47 tentos.

Indicados ao prêmio de melhor goleiro da Bola de Ouro 2026 1 de 10

O novo reforço da Ferroviária assinou contrato até o fim da Série C e já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, fica à disposição para o próximo compromisso da equipe, diante do Paysandu, neste domingo (13), às 16h, na Fonte Luminosa, pela segunda rodada do quadrangular da competição.

Rampi nasceu em Aratiba, no Rio Grande do Sul, e iniciou a trajetória nas categorias de base do Madureira. Depois, passou pelo Cruzeiro-RS e pelo São Luiz-RS, mas foi no São José-RS que construiu a maior parte da carreira e se tornou ídolo.