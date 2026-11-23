RECONHECIMENTO

Goleiro da Seleção Brasileira é eleito o melhor da história da Premier League por jornal inglês

Alisson soma 107 partidas sem sofrer gols na competição

Carol Neves

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09:51

Goleiro Alisson pela Seleção Brasileira Crédito: Hannah Peters - FIFA

O goleiro Alisson Becker, titular da Seleção Brasileira e do Liverpool, foi apontado como o melhor da história da Premier League, principal divisão do futebol inglês. A avaliação foi publicada pelo jornal britânico The Telegraph, em artigo assinado pelo jornalista Dominic King, no domingo (22).

No texto, o profissional defende que o brasileiro está acima de outros nomes históricos da posição que passaram pela competição, como Peter Schmeichel, Petr Cech e David Seaman. A análise considera não apenas as estatísticas, mas também a regularidade, a capacidade de decisão e a influência de Alisson no desempenho do Liverpool.

Contratado em julho de 2018, junto à Roma, por 64,6 milhões de libras, Alisson chegou à Inglaterra com a responsabilidade de solucionar um problema antigo do Liverpool na posição. Na época, a negociação estabeleceu um recorde de transferência para um goleiro.

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Desde então, o brasileiro se tornou uma das principais peças da equipe. Entre os momentos marcantes de sua trajetória estão as atuações na campanha do título da Liga dos Campeões de 2018/19, especialmente as defesas decisivas contra Napoli e Barcelona.

Outro episódio lembrado é o gol de cabeça marcado contra o West Bromwich, em maio de 2021. Nos acréscimos da partida, Alisson subiu à área adversária e garantiu a vitória do Liverpool por 2 a 1, resultado importante na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões.

A publicação também destaca a capacidade técnica do goleiro, que se diferencia pela segurança nas defesas e pela qualidade na saída de bola. O brasileiro é reconhecido por sua participação na construção das jogadas, característica cada vez mais valorizada no futebol moderno.