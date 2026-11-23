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Carol Neves
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09:51
O goleiro Alisson Becker, titular da Seleção Brasileira e do Liverpool, foi apontado como o melhor da história da Premier League, principal divisão do futebol inglês. A avaliação foi publicada pelo jornal britânico The Telegraph, em artigo assinado pelo jornalista Dominic King, no domingo (22).
No texto, o profissional defende que o brasileiro está acima de outros nomes históricos da posição que passaram pela competição, como Peter Schmeichel, Petr Cech e David Seaman. A análise considera não apenas as estatísticas, mas também a regularidade, a capacidade de decisão e a influência de Alisson no desempenho do Liverpool.
Contratado em julho de 2018, junto à Roma, por 64,6 milhões de libras, Alisson chegou à Inglaterra com a responsabilidade de solucionar um problema antigo do Liverpool na posição. Na época, a negociação estabeleceu um recorde de transferência para um goleiro.
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Desde então, o brasileiro se tornou uma das principais peças da equipe. Entre os momentos marcantes de sua trajetória estão as atuações na campanha do título da Liga dos Campeões de 2018/19, especialmente as defesas decisivas contra Napoli e Barcelona.
Outro episódio lembrado é o gol de cabeça marcado contra o West Bromwich, em maio de 2021. Nos acréscimos da partida, Alisson subiu à área adversária e garantiu a vitória do Liverpool por 2 a 1, resultado importante na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões.
A publicação também destaca a capacidade técnica do goleiro, que se diferencia pela segurança nas defesas e pela qualidade na saída de bola. O brasileiro é reconhecido por sua participação na construção das jogadas, característica cada vez mais valorizada no futebol moderno.
De acordo com os números apresentados na repercussão da análise, Alisson soma 107 partidas sem sofrer gols na Premier League, uma a mais que o compatriota Ederson, que aparece com 106 jogos nesse quesito.