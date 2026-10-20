TEMOR

Goleiro de gigante da Série A admite medo de rebaixamento: 'Manchar a nossa história'

Corinthians chega a nove jogos sem vencer e fica apenas um ponto acima do Z4

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 07:56

Goleiro Hugo Souza deu entrevista após jogo Crédito: Reprodução

O empate por 1 a 1 com o Vitória, nesta segunda-feira, na Neo Química Arena, deixou o Corinthians com nove jogos seguidos sem vencer e levou Hugo Souza a admitir o medo de rebaixamento. A sete rodadas do fim do Brasileiro, a equipe ocupa o 16º lugar, com 33 pontos, um acima do Internacional, que abre o Z4.

“Não podemos fugir da realidade, é um medo que não só eu tenho, mas todos aqui. Medo de manchar a nossa história como atleta, mas principalmente a do clube", disse o goleiro, segundo o GE.com.

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Apesar da preocupação, o goleiro viu sinais positivos na estreia de Clarence Seedorf. Para Hugo, a posse de bola e a pressão sobre o adversário alimentam a expectativa de recuperação após oito derrotas e um empate.

“O resultado não é aquele que a gente queria, saímos frustrados. Mas nos deu esperanças de que se tivermos essa posse de bola, essa pressão no adversário, poderemos transformar isso em gols e em vitórias nos próximos jogos.”