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Goleiro de gigante da Série A admite medo de rebaixamento: 'Manchar a nossa história'

Corinthians chega a nove jogos sem vencer e fica apenas um ponto acima do Z4

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 07:56

Goleiro Hugo Souza deu entrevista após jogo
Goleiro Hugo Souza deu entrevista após jogo Crédito: Reprodução

O empate por 1 a 1 com o Vitória, nesta segunda-feira, na Neo Química Arena, deixou o Corinthians com nove jogos seguidos sem vencer e levou Hugo Souza a admitir o medo de rebaixamento. A sete rodadas do fim do Brasileiro, a equipe ocupa o 16º lugar, com 33 pontos, um acima do Internacional, que abre o Z4.

“Não podemos fugir da realidade, é um medo que não só eu tenho, mas todos aqui. Medo de manchar a nossa história como atleta, mas principalmente a do clube", disse o goleiro, segundo o GE.com.

Confira o ranking dos 80 escudos mais bonitos do futebol brasileiro, segundo designers

1º – Botafogo – 7,95 por Reprodução
2º – America-RJ – 6,95 por Reprodução
3º – Vasco – 6,86 por Reprodução
4º – Cruzeiro – 6,63 por Reprodução
5º – Internacional – 6,52 por Reprodução
6º – Flamengo – 6,38 por Reprodução
7º – São Paulo – 6,32 por Reprodução
8º – Juventus-SP – 6,22 por Reprodução
9º – Grêmio – 6,18 por Reprodução
10º – Fluminense – 6,02 por Reprodução
11º – Paraná – 5,98 por Reprodução
12º – Portuguesa – 5,95 por Reprodução
13º – Vitória – 5,72 por Reprodução
14º – Corinthians – 5,54 por Reprodução
15º – Santos – 5,48 por Reprodução
16º – Palmeiras – 5,45 por Reprodução
17º – Náutico – 5,45 por Reprodução
18º – Santa Cruz – 5,43 por Reprodução
19º – Sport – 5,38 por Reprodução
20º – Fortaleza – 5,31 por Reprodução
21º – Maringá – 5,26 por Reprodução
22º – Sergipe – 5,11 por Reprodução
23º – Remo – 5,06 por Reprodução
24º – Atlético-MG – 5,05 por Reprodução
25º – Bahia – 5,03 por Reprodução
26º – Amazonas – 5,03 por Reprodução
27º – Guarani – 4,91 por Reprodução
28º – Botafogo-PB – 4,86 por Reprodução
 29º – RB Bragantino – 4,82 por Reprodução
30º – Goiás – 4,80 por Reprodução
31º – Coritiba – 4,74 por Reprodução
32º – Ponte Preta – 4,66 por Reprodução
33º – Nacional-AM – 4,65 por Reprodução
34º – Bangu – 4,58 por Reprodução
35º – Athletic-MG – 4,57 por Reprodução
36º – Volta Redonda – 4,55 por Reprodução
37º – Athletico-PR – 4,46 por Reprodução
38º – Criciúma – 4,46 por Reprodução
39º – América-MG – 4,43 por Reprodução
40º – Ceará – 4,32 por Reprodução
41º – Goiatuba – 4,31 por Reprodução
42º – Juventude – 4,28 por Reprodução
43º – Gama – 4,26 por Reprodução
44º – Botafogo-SP – 4,22 por Reprodução
45º – América-RN – 4,20 por Reprodução
46º – Atlético-GO – 4,12 por Reprodução
47º – Brasil de Pelotas – 4,09 por Reprodução
48º – Paysandu – 3,98 por Reprodução
49º – Figueirense – 3,91 por Reprodução
50º – Operário – 3,86 por Reprodução
51º – Caxias – 3,71 por Reprodução
52º – Avaí – 3,66 por Reprodução
53º – Chapecoense – 3,65 por Reprodução
54º – Cuiabá – 3,60 por Reprodução
55º – Vila Nova – 3,58 por Reprodução
56º – CSA – 3,58 por Reprodução
57º – ABC – 3,51 por Reprodução
58º – Ituano – 3,48 por Reprodução
59º – Ferroviária – 3,40 por Reprodução
60º – Confiança – 3,34 por Reprodução
61º – Uberlândia – 3,34 por Reprodução
62º – CRB – 3,29 por Reprodução
63º – ASA – 3,20 por Reprodução
64º – Ypiranga-RS – 3,17 por Reprodução
65º – Joinville – 3,17 por Reprodução
66º – Londrina – 3,03 por Reprodução
67º – Barra – 3,00 por Reprodução
68º – Brusque – 2,98 por Reprodução
69º – Brasiliense – 2,98 por Reprodução
70º – Treze – 2,91 por Reprodução
71º – Sampaio Corrêa – 2,89 por Reprodução
72º – Inter de Limeira – 2,88 por Reprodução
73º – Anápolis – 2,86 por Reprodução
74º – Mirassol – 2,80 por Reprodução
75º – Itabaiana – 2,80 por Reprodução
76º – Campinense – 2,80 por Reprodução
77º – Novorizontino – 2,78 por Reprodução
78º – Maranhão – 2,55 por Reprodução
79º – Floresta-CE – 2,51 por Reprodução
80º – São Bernardo – 2,49 por Reprodução
1 de 80
1º – Botafogo – 7,95 por Reprodução

Apesar da preocupação, o goleiro viu sinais positivos na estreia de Clarence Seedorf. Para Hugo, a posse de bola e a pressão sobre o adversário alimentam a expectativa de recuperação após oito derrotas e um empate.

“O resultado não é aquele que a gente queria, saímos frustrados. Mas nos deu esperanças de que se tivermos essa posse de bola, essa pressão no adversário, poderemos transformar isso em gols e em vitórias nos próximos jogos.”

O Corinthians volta a campo no sábado, contra o Vasco, em São Januário.

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