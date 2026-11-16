PASSADO TRISTE

Goleiro de gigante da Série A relembra trauma de infância: 'Tinha 7 anos, assaltaram minha casa e assassinaram meu pais'

Carlos Miguel contou como foi criado pela avó e pelas tias e falou sobre as dificuldades emocionais que enfrentou

Carol Neves

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 08:46

Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O goleiro Carlos Miguel abriu o coração ao falar sobre um dos episódios mais dolorosos de sua vida: o assassinato dos pais durante um assalto à casa da família, quando tinha apenas 7 anos. Em entrevista ao Esporte Record, programa apresentado por Cleber Machado, o jogador relembrou a infância marcada pela violência e revelou como a tragédia influenciou sua personalidade e sua maneira de lidar com os sentimentos.

Natural de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, Carlos Miguel contou que o crime aconteceu em Macaé, também no estado fluminense. Na ocasião, criminosos invadiram a residência onde a família estava. O futuro goleiro se encontrava em outro quarto, ao qual os assaltantes não conseguiram ter acesso.

"Eu tinha 7 anos, foi um assalto, entraram dois três bandidos, assaltaram lá em casa e acabaram assassinando os dois juntos. A gente ficou no outro quarto e eles não conseguiram entrar", relatou.

A história do goleiro Carlos Miguel 1 de 9

Após perder os pais ainda criança, Carlos Miguel passou a viver sob os cuidados de outros familiares. A avó paterna e duas tias assumiram sua criação, em uma casa onde também morava um tio.

"Fui criado pela minha avó paterna e minhas duas tias. Meu tio morava com a gente também", contou. Questionado se o episódio violento significou que correu risco de sair do caminho, ele admitiu que sim.

A experiência deixou marcas que, segundo o jogador, ultrapassaram a infância. Carlos Miguel explicou que a perda precoce dos pais contribuiu para desenvolver uma postura emocional mais fechada, que ele interpreta como um mecanismo de proteção diante da possibilidade de enfrentar novamente uma dor semelhante.

"Eu acho que foi mais para não ter a mesma dor da perda novamente. Foi difícil, até hoje ainda é complicado", afirmou.

O goleiro também reconheceu que sua trajetória pessoal esteve ameaçada em diferentes momentos, até mesmo de seguir por um "caminho errado". Ao refletir sobre as consequências das dificuldades que enfrentou, destacou a força mental desenvolvida ao longo dos anos, mas admitiu que isso teve efeitos em suas relações familiares.

"Correu risco, várias vezes correu risco, com certeza, e isso me fez um cara muito forte mentalmente mas também muito frio em circunstâncias de família. Com decorrer dos anos eu fui adquirindo de volta", declarou.

A relação de Carlos Miguel com o futebol também tem uma ligação familiar. O pai do goleiro também atuava na posição. A influência paterna fez parte dos primeiros contatos do atleta com o esporte, que acabou seguindo o mesmo caminho e construindo a carreira como goleiro profissional.

Da infância difícil ao protagonismo no Palmeiras

A trajetória de Carlos Miguel no futebol passou por diferentes clubes antes de chegar ao Palmeiras. O goleiro de 28 anos, que mede 2,04 metros, teve passagens pelas categorias de base de Flamengo e Internacional. Depois, foi emprestado ao Santa Cruz e ao Boa Esporte, equipe pela qual disputou suas primeiras partidas como profissional.

Em 2021, chegou ao Corinthians, onde inicialmente foi reserva de Cássio. Ganhou espaço na equipe paulista e, em 2024, transferiu-se para o Nottingham Forest, da Inglaterra. A experiência europeia, porém, teve poucas oportunidades em campo. Em agosto de 2025, retornou ao Brasil para defender o Palmeiras, clube com o qual conquistou o Campeonato Paulista de 2026.

No time comandado por Abel Ferreira, Carlos Miguel passou a ocupar uma posição de destaque. Depois de enfrentar críticas por falhas, o goleiro ganhou protagonismo em decisões por pênaltis e ajudou o Palmeiras a alcançar finais importantes na temporada de 2026.

Ao comparar a realidade atual com as expectativas que tinha na infância, o jogador reconheceu que jamais imaginou alcançar tamanha projeção no futebol brasileiro.