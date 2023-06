Goleiro do Atlético-MG é alvo de racismo em jogo da Libertadores

Éverson, do Atlético-MG, é mais uma vítima de racismo em estádios da América do Sul. Após o empate por 1x1 com o Libertad - que garantiu o time mineiro nas oitavas de final - torcedores rivais o xingaram bastante na saída do campo. Um paraguaio o chamou de "macaco" e ainda imitou o primata em direção ao goleiro, que pediu o fim das "notas" e cobrou punição séria e "mais drásticas".



O Atlético-MG filmou um torcedor do Libertad cometendo os atos racistas e entregou um pen drive com as lamentáveis cenas para o representante da Conmebol no estádio para cobrar punição séria ao clube e ao torcedor. Éverson chegou a pensar em ir até uma delegacia no Paraguai para prestar queixa e acusou outros torcedores de também tê-lo discriminado.