LUTO

Goleiro do Barcelona-EQU bate cabeça em banheiro e morre antes de jogo contra Bragantino

Time pediu à Conmebol para que o jogo contra o Red Bull Bragantino pela Sul-Americana seja adiado

Estadão

Publicado em 16 de julho de 2024 às 20:30

Justin Cornejo Crédito: Reprodução/Instagram

Justin Cornejo, goleiro do Barcelona de Guayaquil, morreu aos 20 anos. A notícia da morte foi confirmada pela equipe na noite desta terça-feira (16), nas redes sociais do clube. No último domingo (14), o atleta sofreu um acidente doméstico e bateu a cabeça após uma queda no banheiro.

O jogador era goleiro reserva do time e já havia sido convocado para a seleção equatoriana sub-20. Ele chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos. No X, o antigo Twitter, o clube se despediu do promissor arqueiro.

"Nenhuma palavra ou frase pode aliviar a dor que sentimos agora. A lembrança que ele nos deixa será o que nos dará a força necessária para superar isso. Justin, você estará sempre em nossos corações. Descanse em paz, amigo. Nós te amamos", escreveu o Barcelona.

Segundo a imprensa equatoriana, o jogador sofreu morte cerebral, mas foi mantido vivo por algumas horas com ajuda de aparelhos a pedido dos pais. Durante a tarde desta terça-feira, a notícia de que o atleta havia morrido foi divulgada pela Conmebol, pela Federação Equatoriana e pela LigaPro, mas chegou a ser desmentida pelo time equatoriano. As postagens foram apagadas. Horas depois, ocorreu a confirmação da morte.

O Barcelona, que suspendeu suas atividades esportivas nos últimos dias, pediu à Conmebol para que o jogo contra o Red Bull Bragantino pela Sul-Americana seja adiado. A organização ainda não se manifestou, mas o time brasileiro já se encontra no Equador.

A partida, válida pelo play-off da competição continental, está agendado para ocorrer na noite desta quarta-feira (17), às 21h30.

O Red Bull Bragantino usou suas redes sociais para pedir "uma prece" por Justin Cornejo. "O Red Bull Bragantino lamenta o falecimento do jogador Justin Cornejo, do Barcelona Sporting Club, desejando muita força aos familiares e amigos do atleta. Da mesma forma, o clube solidariza-se aos jogadores, comissão técnica e diretoria da equipe equatoriana neste momento de luto e tristeza."