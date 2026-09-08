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Goleiro do Grêmio critica detalhe no Barradão após derrota para o Vitória: 'Pior que existe'

Weverton passou mal no início da partida e disse que intensidade da iluminação atrapalhou sua visão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 08:44

Weverton
Weverton Crédito: Reprodução

A derrota por 1 a 0 para o Vitória, na noite desta segunda-feira (7), no Barradão, aumentou a pressão sobre o Grêmio na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Depois da partida, porém, o goleiro Weverton também chamou atenção para outro fator: a iluminação do estádio.

Antes de a bola rolar, o jogador caiu no gramado e recebeu atendimento médico, causando preocupação. Após o apito final, ele explicou que teve a visão afetada pela força dos refletores e precisou parar por alguns instantes.

Veja como foi Vitória x Grêmio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória x Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
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Vitória x Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV

“Esse é o pior refletor que existe. Iluminar o campo, fazer refletor para atrapalhar a vida do goleiro... Na bola parada é muito difícil chegar”, reclamou.

Weverton afirmou que o incômodo ocorreu quando olhou diretamente para a luz. “Quando eu abri o olho, embaçou tudo porque foi muita luz ao mesmo tempo. Eu não me senti bem, caí para poder dar uma pausa ali”, explicou. “É muito forte o refletor aqui, muito baixo”.

Em campo, o Vitória venceu com gol de Renê e deixou o Grêmio mais perto da parte de baixo da tabela. O goleiro lamentou a oportunidade desperdiçada fora de casa e classificou o resultado como duro para o time gaúcho.

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“Não era jogo para perder. Criamos boas oportunidades e acho que o resultado mais justo seria um empate. Nenhuma das equipes criou para vencer, mas a bola parada é sempre determinante. Mais uma vez deixamos escapar a oportunidade de vencer fora de casa”, disse.

O Grêmio volta a jogar no sábado (12), quando recebe o Vasco, em Porto Alegre, em confronto direto na disputa contra o rebaixamento.

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