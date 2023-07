Goleiro do PSG é assaltado em casa e amarrado por ladrões armados

O goleiro Gianluigi Donnarumma foi alvo de criminosos na madrugada desta sexta-feira (21), em Paris. Seu apartamento foi invadido por criminosos e tanto o jogador do Paris Saint-Germain quanto sua mulher foram amarrados, de acordo com a imprensa francesa. O goleiro foi cortado do primeiro amistoso pré-temporada que o PSG faz nesta sexta.



Segundo o jornal Le Parisien, quatro criminosos invadiram o apartamento do atleta italiano na capital francesa e amarraram o casal. Donnarumma teria sofrido agressões, sem maior gravidade. Ele e sua mulher foram encaminhados ao hospital devido ao choque.