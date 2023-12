Goleiro do PSG é feito refém em casa e tem mulher agredida pelos assaltantes

Alexandre Letellier, terceiro goleiro do PSG, foi vítima de um assalto violento entre a noite de segunda e a madrugada desta terça-feira, em sua casa na região de Yvelines. Durante o ato criminoso, sua mulher, Chloé, foi agredida no rosto por um dos assaltantes.



"Muito obrigado pelas mensagens. Estamos bem fisicamente", escreveu ela mais tarde, no Instagram, depois que a notifica foi amplamente divulgada pela imprensa francesa.



Também estavam presentes no local os dois filhos pequenos do casal, de 2 e 6 anos. De acordo com o canal televisivo francês "RMC Sport", assalto ocorreu por volta das 2 horas da madrugada, quando o goleiro e Chloé foram acordados pelo acionamento do alarme de segurança, que denunciava a entrada de invasores no jardim. Ao ouvirem o sinal, chamaram a polícia imediatamente.