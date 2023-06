Goleiro do PSG sai do coma induzido: 'É um campeão'

O goleiro Sergio Rico, do Paris Saint-Germain, acordou do coma induzido, após retirada gradual dos sedativos. A notícia foi dada nesta segunda-feira (19) pela esposa do jogador, Alba Silva. Ela demonstrou otimismo na recuperação do defensor, que está internado em um hospital em Sevilha, na Espanha, há 25 dias, após sofrer um acidente de cavalo.



Em conversa com jornalistas, Alba disse que o goleiro está "dando pequenos passos para frente" em relação ao tratamento. Ela, contudo, não confirmou outras informações da imprensa espanhola. De acordo com o jornalista Rocio Romero, Sergio já teria aberto os olhos e reconhecido alguns de seus familiares. O jogador também estaria se comunicado por meio de gestos.