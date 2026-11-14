Goleiro é punido com pena máxima após choque que matou atacante na Espanha

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Giuliana Mancini
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 09:16
O goleiro Jesús Owono foi suspenso por 12 partidas após o choque com o atacante Jesús de Miguel, que morreu um dia depois do incidente durante um jogo entre Andorra e Tenerife, pela segunda divisão espanhola. A decisão foi anunciada pelo Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol, que aplicou a pena máxima prevista pelo código da competição.
O lance aconteceu em 2 de novembro. Nos acréscimos, quando o placar estava em 2x2, De Miguel avançou em direção a uma bola longa e foi atingido por Owono, que havia saído da área para tentar afastar o perigo. O atacante caiu imóvel no gramado e sofreu uma parada cardiorrespiratória. O goleiro recebeu cartão vermelho direto, e a partida foi suspensa.
Jesús de Miguel morreu após sofrer choque com goleiro Jesús Owono em campo
Em resolução, o Comitê Disciplinar explicou que a punição foi baseada no relatório do árbitro, único documento considerado no processo. O texto descreveu uma ação violenta, com a perna levantada e uso de força excessiva enquanto a bola estava em jogo.
"O relatório do árbitro é o único documento no processo disciplinar, e o Comitê deve determinar a sanção com base exclusivamente nessas informações. O relatório descreve uma ação violenta, com a perna levantada e uso de força excessiva, enquanto a bola estava em jogo. Diante dessas circunstâncias, o Comitê determinou que os eventos se enquadram no Artigo 102 do Código Disciplinar. Além disso, as consequências subsequentes da ação, que também estão documentadas no relatório do árbitro e são de conhecimento público, foram levadas em consideração para aumentar a sanção ao nível máximo permitido pelo regulamento", diz a resolução.
Owono estava afastado das atividades desde o incidente e não participou dos treinamentos da última semana, quando o Andorra retomou os trabalhos após a morte do atacante. A imprensa espanhola chegou a noticiar que o goleiro ainda não sabe se continuará a carreira profissional diante da tragédia.
Quem é Jesús Owono?
Jesús Lázaro Ferrer Owono Ngua Akeng tem 25 anos, nasceu na Guiné Equatorial e cresceu em San Sebastián, no País Basco. Ele começou a trajetória nas categorias de base do Antiguoko e, aos 12 anos, foi contratado pela Real Sociedad, onde permaneceu por quatro anos. Aos 16, transferiu-se para o Alavés.
O goleiro passou pelas categorias de base do clube até chegar à equipe principal. Sua estreia na primeira divisão espanhola, a LaLiga, aconteceu em 2022, justamente contra a Real Sociedad.
Owono chegou ao Andorra na temporada passada, por empréstimo, e foi comprado oficialmente em agosto, com contrato de duas temporadas. Além de atuar no futebol espanhol, defende a seleção principal da Guiné Equatorial desde 2019. Ele já participou de amistosos internacionais e da Copa das Nações Africanas.
Dias após o incidente, o técnico do Andorra, Carles Manso, afirmou que o goleiro estava muito abalado e ainda não havia decidido seu futuro no futebol.
A morte de Jesús de Miguel
O choque aconteceu durante a 12ª rodada da LaLiga 2. Depois de ser atingido por Owono, Jesús de Miguel caiu imóvel no gramado e recebeu atendimento por vários minutos. Jogadores das duas equipes demonstraram preocupação imediata com o estado do atacante.
De Miguel foi reanimado ainda na ambulância e levado ao hospital Nuestra Señora de Candelaria. Ele morreu no dia seguinte, após uma piora neurológica.