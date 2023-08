Goleiro faz truque de mágica antes de defender pênalti; veja

O goleiro Nahuel Guzmán adotou uma tática inusitada na classificação do Tigres, do México, às oitavas de final da Leagues Cup. Ele fez um truque de mágica e tirou uma serpentina da boca para ajudar seu time a avançar na competição. Literalmente.



A curiosa cena aconteceu na última sexta-feira (4), na partida contra o Vancouver Whitecaps. Os dois times empataram no tempo regular em 1x1, levando para os pênaltis a definição da vaga do torneio, disputado entre clubes da América do Norte.