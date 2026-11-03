LANCE CHOCANTE

Goleiro pode ser acusado de homicídio após choque que matou atacante em partida na Espanha? Entenda o que diz a lei

Goleiro levou cartão vermelho direto após o lance

Carol Neves

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 12:03

Jesús de Miguel morreu após choque com Owono Crédito: Reprodução

A Polícia Nacional da Espanha abriu um inquérito para apurar a morte do atacante Jesús de Miguel, do Tenerife. O jogador morreu nesta terça-feira (3) após se chocar com o goleiro Jesús Owono, do Andorra, em uma partida pela segunda divisão do Campeonato Espanhol. O caso está sob supervisão judicial.

O Tenerife confirmou a morte do atacante, que foi levado ao hospital após receber atendimento no gramado. O choque aconteceu nos acréscimos do jogo de segunda-feira (2), quando De Miguel corria em direção a um lançamento e Owono saiu da área para tentar afastar a bola.

Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife 1 de 8

Após o impacto, De Miguel caiu inconsciente. Jogadores das duas equipes chamaram a equipe médica, que o atendeu ainda em campo antes de ele ser levado de ambulância. Owono recebeu cartão vermelho direto, e a partida foi suspensa.

A morte reacendeu na imprensa espanhola a discussão sobre quando um lance de jogo pode ter consequências criminais. Especialistas em direito esportivo e penal apontam que a análise passa pelo conceito de risco permitido. No futebol, isso inclui a possibilidade de choques e lesões, mesmo graves, em disputas de bola. A expulsão é uma punição esportiva, enquanto a eventual responsabilidade penal depende da análise das circunstâncias da jogada.