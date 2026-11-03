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Goleiro pode ser acusado de homicídio após choque que matou atacante em partida na Espanha? Entenda o que diz a lei

Goleiro levou cartão vermelho direto após o lance

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 12:03

Jesús de Miguel morreu após choque com Owono
Jesús de Miguel morreu após choque com Owono Crédito: Reprodução

A Polícia Nacional da Espanha abriu um inquérito para apurar a morte do atacante Jesús de Miguel, do Tenerife. O jogador morreu nesta terça-feira (3) após se chocar com o goleiro Jesús Owono, do Andorra, em uma partida pela segunda divisão do Campeonato Espanhol. O caso está sob supervisão judicial.

O Tenerife confirmou a morte do atacante, que foi levado ao hospital após receber atendimento no gramado. O choque aconteceu nos acréscimos do jogo de segunda-feira (2), quando De Miguel corria em direção a um lançamento e Owono saiu da área para tentar afastar a bola. 

Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife

Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife por Reprodução
Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife por Reprodução
Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife por Reprodução
Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife por Reprodução
Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife por Reprodução
Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife por Reprodução
Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife por Reprodução
Jesús de Miguel se chocou com goleiro e teve parada cardíaca por Reprodução
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Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife por Reprodução

Após o impacto, De Miguel caiu inconsciente. Jogadores das duas equipes chamaram a equipe médica, que o atendeu ainda em campo antes de ele ser levado de ambulância. Owono recebeu cartão vermelho direto, e a partida foi suspensa. 

A morte reacendeu na imprensa espanhola a discussão sobre quando um lance de jogo pode ter consequências criminais. Especialistas em direito esportivo e penal apontam que a análise passa pelo conceito de risco permitido. No futebol, isso inclui a possibilidade de choques e lesões, mesmo graves, em disputas de bola. A expulsão é uma punição esportiva, enquanto a eventual responsabilidade penal depende da análise das circunstâncias da jogada.

Segundo o Tribunal Superior de Justiça das Ilhas Canárias, mortes por causas não naturais exigem a abertura de uma investigação judicial, inclusive quando há possibilidade de acidente.

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