O goleiro Nick Marsman teve o contrato rescindido pelo Inter Miami após questionar a contratação de Lionel Messi. Durante as negociações entre o craque argentino e o time de Beckham, Marsman concedeu entrevista à ESPN na qual revelou preocupação com a chegada de Messi.



"Pessoalmente, eu acho que o clube não está preparado para a chegada do Messi. Nós temos um estádio temporário, as pessoas podem entrar no gramado, nós vamos ao estádio sem qualquer segurança. Eu espero que ele venha, mas eles não estão preparados", disse ele na época.