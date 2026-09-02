GOLPE

Golpista se passa por técnico de clube da Série A e recebe Pix de R$ 22 mil de atacante colombiano

Ele fingiu que valor seria usado para campanha solidária; outros jogadores desconfiaram

Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 10:15

José Enamorado fez Pix para golpista Crédito: Reprodução

Um homem suspeito de aplicar golpes contra jogadores e dirigentes ligados a Grêmio e Internacional foi preso na manhã desta quarta-feira (2), em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. A investigação aponta que ele usava identidades falsas de figuras do futebol para conquistar a confiança das vítimas e pedir transferências por Pix. A informação é do portal G1.

Em um dos casos apurados na Operação Falso 9, o suspeito teria se apresentado ao atacante colombiano José Enamorado como Luís Castro, técnico do Grêmio. Usando uma foto do treinador e um número de telefone com prefixo do Rio de Janeiro, ele iniciou uma conversa por WhatsApp que durou dias antes de fazer o pedido de dinheiro.

Segundo a Polícia Civil, o falso técnico perguntou sobre a rotina, os familiares e o desempenho de Enamorado nos treinamentos. Também elogiou o jogador e pediu que ele não comentasse o contato com os colegas de elenco, numa tentativa de impedir que a fraude fosse descoberta.

Veja como ficou a tabela do Brasileirão 24ª rodada 1 de 4

Depois de criar a relação de confiança, o suspeito afirmou que ajudava um projeto social no Rio de Janeiro, responsável pela distribuição de cestas básicas, e perguntou se o atacante gostaria de contribuir. A proposta era custear 300 cestas, ao valor de R$ 75 cada, o que somaria R$ 22,5 mil.

Enamorado fez, em 7 de maio de 2026, uma transferência de R$ 22 mil para uma chave Pix indicada pelo homem, que teria dito que a conta pertencia a uma responsável pela instituição. Após o pagamento, o jogador recebeu uma suposta confirmação de que as cestas haviam sido entregues. O dinheiro não foi recuperado.

Outros atletas do Grêmio também foram procurados, mas desconfiaram. O zagueiro argentino Walter Kannemann, por exemplo, recebeu uma mensagem atribuída ao treinador com ordem para se apresentar mais cedo no CT do clube, no Humaitá, em Porto Alegre. Ao checar a informação, descobriu que não havia qualquer orientação desse tipo.

O suspeito também teria tentado abordar pessoas ligadas ao Internacional. Entre elas está o ídolo colorado Andrés D'Alessandro, que recebeu mensagens de alguém se passando por um conhecido e insinuando um pedido de dinheiro. O ex-dirigente não deu continuidade à conversa.

Identificado pela polícia como Lucas de Oliveira Eduardo, o homem é carioca e permanecerá preso no Rio de Janeiro. A suspeita é de que ele tenha praticado crimes semelhantes no estado.