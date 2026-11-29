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'Gosto de bater': meses após prisão por violência doméstica, ex-jogador do Vitória e campeão pelo Corinthians faz declaração polêmica

Ex-meia da Seleção Brasileira, Jadson surgiu com um machucado na testa durante transmissão no TikTok

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 07:35

Ex-jogador Jadson aparece em live ferido e dá declarações polêmicas Crédito: Reprodução/TikTok

Três meses após ser preso em flagrante por suspeita de violência doméstica, o ex-jogador Jadson, de 43 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais por uma declaração controversa. Durante uma transmissão ao vivo no TikTok, o ex-meia apareceu com um ferimento na testa e afirmou que "gosta de bater". A fala ocorreu enquanto ele relatava uma conversa que teria tido com a própria mãe sobre violência.

Aparentemente sob efeito de álcool, o ex-atleta também fez comentários sobre bebidas alcoólicas e relacionamentos amorosos. Ao contar o diálogo, Jadson disse que a mãe teria reagido de forma inusitada à declaração.

Jadson 1 de 6

"Disse à minha mãe: 'Mãe, gosto de bater'. E ela respondeu: 'Meu filho, se gosta de bater, bate, mas bate como deve ser'. É verdade, estou falando sério! Depois, ainda me disse: 'Filho, não agarra o pescoço, bate na bunda'", contou durante a live.

Na sequência, o ex-jogador aconselhou os espectadores a não consumirem bebidas alcoólicas e a evitarem relacionamentos amorosos. "Não bebam vodka, a vodka é o demónio. Não bebam. Isso é coisa do diabo", afirmou.

Jadson foi preso em agosto suspeito de agredir companheira

A prisão do ex-meia aconteceu em 8 de agosto, em Cambé, no norte do Paraná. Ele foi detido em flagrante após uma denúncia de violência doméstica feita pela companheira.

Em depoimento à Polícia Civil, a mulher relatou que os dois tiveram uma discussão e que Jadson teria apertado seu pescoço com as duas mãos. Segundo ela, o episódio não teria sido o primeiro. A vítima também afirmou que temia o comportamento do ex-jogador quando ele consumia bebidas alcoólicas e pediu medidas protetivas.

"Vou pedir medida protetiva, porque tem que acabar. Teve uma vez, teve a segunda, e isso não vai acabar", declarou.

De acordo com o relato da mulher, a discussão começou depois que ela chegou em casa e foi tomar banho. Jadson teria ido atrás dela e iniciado as agressões. Os filhos estavam na residência durante o episódio, e a vítima afirmou que evitava reagir para não assustá-los.

A Polícia Civil identificou marcas na região do pescoço da mulher, que também passou por um exame provisório de lesão corporal.

Ex-jogador responde ao processo em liberdade

Jadson deixou a prisão no dia seguinte, após decisão judicial, e responde ao processo em liberdade. Ele foi indiciado pelos crimes de lesão e injúria.

Na ocasião, o ex-atleta negou ter agredido fisicamente a companheira. À polícia, classificou o episódio como uma "briga de marido e mulher, mas faz parte".

A Justiça concedeu liberdade provisória sem pagamento de fiança, mas estabeleceu medidas cautelares. Entre elas estão o comparecimento bimestral em juízo, restrições para deixar a cidade e a proibição de frequentar bares enquanto o processo estiver em andamento.

Em nota publicada nas redes sociais, a defesa afirmou que o caso está em fase inicial de investigação e destacou a presunção de inocência do ex-jogador. Os advogados também sustentaram que a concessão da liberdade demonstraria a ausência de fundamentos para mantê-lo preso.

Carreira de Jadson no futebol

Revelado pelo Athletico-PR, Jadson construiu carreira no futebol brasileiro e internacional. O ex-meia também defendeu o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde conquistou diversos títulos.

Em 2012, retornou ao Brasil para jogar pelo São Paulo. Dois anos depois, chegou ao Corinthians, clube pelo qual foi campeão brasileiro em 2015 e 2017. O último time de sua carreira foi o Vitória, onde atuou até 2022.