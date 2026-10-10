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GP de Singapura tem corrida caótica com nove abandonos, batida de Bortoleto e vitória de Verstappen

Chuva, acidentes e problemas mecânicos marcaram a primeira sprint disputada no circuito; apenas 13 dos 22 pilotos conseguiram terminar a prova

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 08:16

GP de Singapura
GP de Singapura Crédito: Reprodução

A corrida sprint do GP de Singapura de Fórmula 1 foi marcada por uma sequência de acidentes e abandonos na manhã deste sábado (10). Max Verstappen venceu a disputa, que começou com 22 pilotos e terminou com apenas 13 carros. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi um dos nove competidores que deixaram a pista antes da bandeirada, após ser atingido na traseira por Alexander Albon.

Lewis Hamilton terminou em segundo lugar, seguido por Charles Leclerc, que garantiu a terceira posição. Com o resultado, Verstappen conquistou oito pontos no Mundial de Pilotos e chegou à 14ª vitória em corridas sprint, ampliando seu recorde na modalidade.

A chuva já havia provocado problemas antes mesmo da largada. Com pontos de acúmulo de água, especialmente nas curvas 2 e 3 do circuito de Marina Bay, a direção de prova adiou o início da disputa em 30 minutos. Durante a inspeção das condições da pista, até o carro médico chegou a aquaplanar.

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Todos os pilotos escolheram pneus intermediários. Depois de duas voltas atrás do safety car, George Russell surpreendeu Verstappen, que havia conquistado a pole position, e assumiu a liderança logo na primeira curva. Hamilton também aproveitou a largada para saltar da sexta para a terceira colocação.

A liderança de Russell, porém, durou pouco. Na segunda volta, o britânico passou sobre uma zebra, perdeu o controle do carro e bateu, abandonando a corrida. No mesmo momento, Sergio Pérez e Lance Stroll se envolveram em outro acidente.

Os problemas continuaram nas voltas seguintes. Isack Hadjar e Franco Colapinto deixaram a disputa por falhas mecânicas, enquanto os pilotos que permaneciam na pista aproveitaram a entrada do carro de segurança para trocar os pneus.

Bortoleto havia largado em 14º, mas perdeu três posições na primeira volta. Com os abandonos dos adversários, o brasileiro conseguiu recuperar terreno e ocupava o 13º lugar quando a corrida foi retomada, na sétima volta.

Foi justamente na relargada que sua participação terminou. Alexander Albon atingiu a traseira do carro de Bortoleto, provocando o abandono do brasileiro. O episódio ficou sob investigação dos comissários. Albon também acabou fora da prova, assim como Valtteri Bottas, que enfrentou uma quebra na suspensão.

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Na frente, Verstappen conseguiu administrar a vantagem sobre Hamilton e chegou a abrir quatro segundos de diferença para o piloto da Ferrari.

As últimas voltas reservaram mais confusão. Oscar Piastri e Lando Norris disputavam posições enquanto tentavam se aproximar de Leclerc, terceiro colocado. Na volta final, Norris tocou o carro do companheiro de McLaren durante uma tentativa de ultrapassagem, provocando uma colisão.

Piastri abandonou após o acidente, enquanto Norris conseguiu continuar. A confusão beneficiou Andrea Kimi Antonelli, que avançou para o quarto lugar e ampliou sua vantagem na liderança do campeonato sobre Russell.

Antonelli chegou aos 325 pontos, contra 236 do companheiro de Mercedes. Verstappen, por sua vez, assumiu a quinta colocação na classificação de pilotos, depois de começar a prova empatado com Norris, ambos com 188 pontos.

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