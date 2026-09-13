Grêmio inicia conversa para volta de Renato Portaluppi

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 16:27
Renato Portaluppi pode voltar ao Grêmio. Após a demissão de Luís Castro, a diretoria do clube entrou em contato com o técnico já nesse domingo, segundo o Globo Esporte.
Renato está sem clube desde a saída do Vasco em junho desse ano.
Diretoria e empresário Gerson Oldenburg, responsável pela negociação do contrato de Renato, estariam em fase de negociação dos valores para o início dos trabalhos.
Essa pode ser a quinta passagem do técnico pelo clube. Renato comandou o time pela última vez entre 2022 e 2024 e deixou o clube ao final da temporada.
Renato comandou o Bahia no Campeonato Baiano de 2010, quando ficou em 2º lugar após perder na final para o Vitória. No mesmo ano, Portaluppi comandou o Bahia por 13 rodadas da Série B até deixar o clube para assumir o Grêmio na Série A, na primeira passagem pelo clube gaúcho.