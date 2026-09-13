FUTEBOL

Grêmio inicia conversa para volta de Renato Portaluppi

Contato teve início nesse domingo logo depois da demissão de Luís Castro

Wladmir Pinheiro

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 16:27

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense Crédito: Marcelo Gonçalves/FFC

Renato Portaluppi pode voltar ao Grêmio. Após a demissão de Luís Castro, a diretoria do clube entrou em contato com o técnico já nesse domingo, segundo o Globo Esporte.

Renato está sem clube desde a saída do Vasco em junho desse ano.

Diretoria e empresário Gerson Oldenburg, responsável pela negociação do contrato de Renato, estariam em fase de negociação dos valores para o início dos trabalhos.

Essa pode ser a quinta passagem do técnico pelo clube. Renato comandou o time pela última vez entre 2022 e 2024 e deixou o clube ao final da temporada.