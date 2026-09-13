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Grêmio inicia conversa para volta de Renato Portaluppi

Contato teve início nesse domingo logo depois da demissão de Luís Castro

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 16:27

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense
Renato Gaúcho, técnico do Fluminense Crédito: Marcelo Gonçalves/FFC

Renato Portaluppi pode voltar ao Grêmio. Após a demissão de Luís Castro, a diretoria do clube entrou em contato com o técnico já nesse domingo, segundo o Globo Esporte.

Renato está sem clube desde a saída do Vasco em junho desse ano.

Diretoria e empresário Gerson Oldenburg, responsável pela negociação do contrato de Renato, estariam em fase de negociação dos valores para o início dos trabalhos.

Essa pode ser a quinta passagem do técnico pelo clube. Renato comandou o time pela última vez entre 2022 e 2024 e deixou o clube ao final da temporada.

Renato comandou o Bahia no Campeonato Baiano de 2010, quando ficou em 2º lugar após perder na final para o Vitória. No mesmo ano, Portaluppi comandou o Bahia por 13 rodadas da Série B até deixar o clube para assumir o Grêmio na Série A, na primeira passagem pelo clube gaúcho.

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