CLIMA TENSO

Grêmio rebate Fábio Mota e contesta valor da dívida com o Vitória por Wagner Leonardo

Tricolor reconhece pendência financeira com o Vitória, mas contesta valor de US$ 2,5 milhões

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 17:15

Wagner Leonardo não enfrenta o Vitória no Barradão Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio se manifestou sobre a cobrança feita pelo presidente do Vitória, Fábio Mota, envolvendo a negociação do zagueiro Wagner Leonardo. O clube gaúcho reconhece a existência de uma pendência financeira com o Rubro-Negro, mas apresenta valores e uma versão diferentes dos divulgados pelo dirigente baiano.

Depois do Vitória vencer o Grêmio por 1x0, na segunda-feira (7), no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão, o presidente rubro-negro chamou o clube gaúcho de “time caloteiro”, afirmou que seria injusto o Vitória perder em casa e disse ter recorrido à Justiça para cobrar os valores referentes à transferência do defensor. Mota também criticou a ausência de representantes do Grêmio no estádio.

De acordo com o GE, o Grêmio afirma que o débito é superior a US$ 1 milhão, mas está distante dos US$ 2,5 milhões, aproximadamente R$ 12,8 milhões, apontados por Fábio Mota.

Relembre a passagem de Wagner Leonardo pelo Vitória 1 de 20

O clube gaúcho também contesta a forma como a dívida é apresentada. De acordo com o Grêmio, o Vitória antecipou o valor total da transferência de Wagner Leonardo junto a um fundo de investimentos. Com isso, o Rubro-Negro já teria recebido os recursos referentes ao negócio e, atualmente, teria uma obrigação de repassar parte desse dinheiro ao credor.

O Imortal afirma ainda que as duas equipes chegaram a discutir uma solução para a pendência neste ano. Uma das alternativas colocadas na mesa previa o retorno de Wagner Leonardo ao Vitória, acompanhado de um pagamento adicional do Grêmio para encerrar a dívida. O Tricolor afirma que aceitou inicialmente a proposta apresentada pelo clube baiano.

O acordo, porém, não foi concluído. Segundo o Grêmio, o Vitória condicionou a operação à apresentação de uma garantia bancária formal. O clube gaúcho diz ter atendido à exigência, mas afirma que o Rubro-Negro desistiu posteriormente de seguir com a negociação.

Outro ponto de divergência envolve a situação jurídica da dívida. Fábio Mota afirmou que o caso já havia sido levado à Justiça, mas o Grêmio nega ter sido citado em qualquer processo relacionado à pendência. O clube também sustenta que o débito não foi encaminhado à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).