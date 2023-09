Grêmio vence e Cuiabá chega a 4ª derrota seguida na Série A

RS - FUTEBOL/CAMPEONATO BRASILEIRO 2023/GREMIO X CUIABA - ESPORTES - Lance da partida entre Gremio e Cuiaba disputada na manha deste domingo na Arena do Gremio, em partida valida pela Campeonato Brasileiro 2023. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA. Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Pelo segundo jogo consecutivo, Luis Suárez balançou as redes e o Grêmio venceu, desta vez o Cuiabá, por 2 a 0, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho segue entre os quatro primeiros colocados.



Foi a segunda vitória consecutiva do Grêmio, - havia vencido o Cruzeiro na última rodada - que segue na terceira posição, agora com 39 pontos. O time também diminuiu a distância para o líder Botafogo, que perdeu para o Flamengo. Agora são 12 pontos de diferença: 51 a 39.

Já o Cuiabá conheceu a quarta derrota consecutiva, algo que não acontecia desde 2019, e perdeu fôlego na briga por uma vaga na Libertadores de 2024. Os mato-grossenses estacionaram nos 28 pontos e aparecem em décimo lugar.

Com bola rolando, o Cuiabá deu um grande susto logo aos oito minutos, quando Rikelme recebeu lançamento na esquerda, invadiu a área e chutou forte. Caíque, no reflexo, fez ótima defesa e evitou o gol dos visitantes.

O lance de perigo do Cuiabá foi mera exceção no primeiro tempo. O Grêmio dominou a posse de bola e criou diversas chances de abrir o placar. Suárez finalizou com perigo aos dez minutos e Cristaldo parou em Walter aos 14. O primeiro gol era questão de tempo.

E saiu aos 30 minutos. Pepê deu ótima assistência para Luis Suárez, que dominou e encheu e perna canhota. A bola saiu forte, rasteira e passou debaixo do goleiro Walter.

No segundo tempo, o Cuiabá precisou ser mais ofensivo e poderia ter empatado aos 11 minutos. Rikelme foi acionado na esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou para Deyverson desviar na rede pelo lado de fora. Na sequência, aos 15, Wellington Silva também perdeu oportunidade dentro da área.

Só que foi o Grêmio que voltou a marcar. Aos 17, Reinaldo cruzou da esquerda e Everton Galdino cabeceou. O goleiro Walter espalmou e a bola bateu em seu companheiro Rikelme, entrando contra o próprio gol. Animado, dois minutos depois Luis Suárez quase fez gol de placa ao chapelar a marcação e chutar em cima de Walter.

Na reta final da partida, o Cuiabá tentou o gol de honra, mas foi o Grêmio que seguiu melhor e quase ampliando. Aos 34, João Pedro apareceu na área e finalizou cruzado para fora. A vitória de 2 a 0 seguiu até o apito final.