Grêmio vence para continuar vivo na luta pelo título do Brasileiro

O Grêmio derrotou o Goiás por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (30) em Porto Alegre, e permanece vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, a equipe gaúcha chega aos 62 pontos na 5ª posição. Já para o Esmeraldino o revés valeu o rebaixamento para a Série B da competição, pois permanece com 35 pontos, sem chances de sair do Z4.



Apesar de ser derrotado no final, o Goiás abriu o placar com Morelli ainda no primeiro tempo. Mas, após o intervalo, o Grêmio conseguiu a virada graças a gols de Ferreira e Cristaldo.

Vitória do Leão

Quem ficou fora da briga pelo título foi o Bragantino, que foi derrotado por 2 a 1 pelo Fortaleza no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Após a derrota o Massa Bruta estacionou nos 59 pontos, sem possibilidades de alcançar o líder Palmeiras (que tem 66 pontos) faltando apenas duas rodadas para o fim da competição.

Quem saiu muito satisfeito do campo foi o Fortaleza, que encerrou um jejum de 10 jogos sem vencer e se afastou de vez da zona do rebaixamento. Com o triunfo o Leão do Pici chegou à 11ª posição com 48 pontos. A equipe nordestina contou com gols de Calebe e Yago Pikachu, enquanto Eduardo Sasha descontou.

Empate no Mineirão