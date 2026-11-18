SÉRIE A

Grêmio x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do confronto pelo Brasileirão

Partida entre tricolores acontece nesta quarta-feira; saiba detalhes

Lucas Pereira

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 06:00

O primeiro jogo entre Grêmio x Bahia desta edição de Brasileirão terminou empatado em 1x1 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após um hiato de 13 dias desde a última vez que entrou em campo, o Bahia retorna aos gramados nesta quarta-feira (18) para dar sequência à reta final do Campeonato Brasileiro 2026. Saiba onde assistir Grêmio x Bahia e demais detalhes do confronto:

ONDE ASSISTIR GRÊMIO X BAHIA

O duelo entre Grêmio x Bahia acontece nesta quarta, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 21h30 (de Brasília). A transmissão da partida será feita pelo Premiere (pay-per-view).

No primeiro turno, a partida entre os tricolores aconteceu na Fonte Nova, pela 16ª rodada; na ocasião o jogo terminou empatado em 1x1, com gols de Sanabria, para os baianos, e Viery, para os gaúchos.

Veja como foi Bahia x Grêmio, pela 16ª rodada da Série A 1 de 8

COMO CHEGA O BAHIA

Quarto melhor visitante da competição, o Esquadrão encara o Grêmio, em Porto Alegre, com um único objetivo: conquistar os pontos para seguir no G6. Nos últimos cinco confrontos, foram dois triunfos, um empate e duas derrotas.

Derrotado pelo Cruzeiro (3x2) na rodada 34, o técnico Rogério Ceni aproveitou os dias de Data Fifa para descansar o time e fazer ajustes táticos na equipe, faltando quatro jogos para o fim do Brasileirão. Atual 6º colocado, com 53 pontos, o Tricolor busca conquistar uma vaga na Libertadores 2027. Há ainda possibilidade desse número de times que seguem para o torneio continental aumentar, devido aos resultados das finais da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil.

De olho nesse fluxo, a missão do Bahia é voltar a pontuar o quanto antes para não precisar depender de ninguém.

O que se sabe é que, com exceção do goleiro Léo Vieira, o Bahia tem força máxima à disposição para encarar o Imortal na Arena do Grêmio. Até mesmo o ponta uruguaio Kike Olivera, que pertence ao clube gaúcho, pode jogar devido a uma cláusula contratual que o permite.

Como chega o Grêmio

Sob o comando de Renato Gaúcho, o Grêmio conseguiu garantir a vaga para final da Copa do Brasil e, se vencer o Palmeiras, pode ir direto para a Libertadores. O problema é que o time ocupa a 18ª colocação, com 37 pontos, dentro da zona de rebaixamento e pode não ir para a ‘Liberta’ se cair para a Série B.

Vindo de derrota no Brasileirão para o líder Flamengo, o Imortal terá o retorno do volante Noriega, que estava na seleção do Peru. Outro meia, Villasanti, está suspenso pelo terceiro amarelo e é baixa; Marlon e Danilo Barbosa são dúvidas.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Weverton; João Pedro; Gustavo Martins, Balbuena, Wallace e Marlon (Caio Paulista); Enamorado, Noriega, Dodi (Danilo) e Amuzu; Carlos Vinicius. TÉCNICO: Renato Portaluppi

BAHIA: Ronaldo, Marcos Victor (Gómez), David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz. TÉCNICO: Rogério Ceni.

FICHA DO JOGO

ESTÁDIO: Arena do Grêmio - Porto Alegre (RS)

DATA E HORÁRIO: Quarta-feira (18), às 21h30

ARBITRAGEM: Davi De Oliveira Lacerda (ES), com auxílio de Thiaggo Americano Labes (SC) e Douglas Pagung (ES).

VAR: Rafael Traci (SC).