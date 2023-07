Grêmio x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia tem uma decisão contra o Grêmio na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (12), o tricolor vai até Porto Alegre em busca de uma classificação para a semifinal do torneio mata-mata. Como empatou o jogo de ida por 1x1, na Fonte Nova, o Esquadrão precisa vencer por qualquer placar na Arena do Grêmio. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O técnico Renato Paiva ganhou os reforços de Matheus Bahia, Cauly e Yago Felipe, mas perdeu o meia Thaciano, o atacante Mingotti e o lateral Chávez. Confira informações sobre a partida: