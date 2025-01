NOVA PROMESSA

Grupo City paga R$ 300 milhões por zagueiro Uzbeque de 20 anos

Jogador chamou a atenção após boas atuações pelo Lens, da França

O Grupo City anunciou a contratação de uma nova promessa do futebol mundial. Nesta segunda-feira (20), o fundo comunicou que comprou os direitos do zagueiro Abdukodir Khusanov, nascido no Uzbequistão, por 40 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 296 milhões).